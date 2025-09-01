Ricardo Ten: "No podía imaginar que firmaría un Mundial así"

Ricardo Ten sigue ampliando su leyenda con dos nuevas medallas en el Campenato del Mundo de ciclismo paralímpico en ruta, pero aunque ya está acostumbrado a estar en el podio, cada vez saborea más sustriunfos, tanto por sus 50 años como por el hecho de haber llegado de una forma inesperada.

De hecho, tras colgarse el oro en la contrarreloj individual MC1 y la plata en la prueba en línea, no dudó en admitir su sorpresa en declaraciones facilitadas por el Proyecto FER, al que pertenece. "Pienso en el bache emocional que sufrí en mayo, con la segunda rotura, y no puedo evitar una cierta emoción. En ese momento de crisis, no podía imaginar que firmaría un Mundial así".

Y es que el de Tavernes Blanques no había competido en esta temporada 2025 y no por motivos de planificación, sino por causas de fuerza mayor, ya que había sufrido en los meses de febrero y mayo una doble rotura de clavícula. Dos serios contratiempos que le obligaron a pasar por el quirófano.

Ricardo Ten, con el maillot de campeón del mundo de ciclismo paralímpico / Proyecto FER

"Llegaba falto de kilómetros, sin ritmo de competición. Realmente, no sabía cuál sería mi respuesta. Dicho esto, es posible que también me haya podido beneficiar esa mayor frescura. En cualquier caso, no pensaba que pudiera ofrecer estas prestaciones".

Contratiempos

Si en la prueba en ruta no pudo esprintar al salirse la cadena de su bici, en la prueba contrarreloj también tuvo que sobreponerse a un serio contratiempo, ya que tuvo que hacerla sin apenas referencias ni contacto con los seleccionadores. "Nada más empezar, se me cayó el auricular del oído. Es decir, hice toda la contrarreloj sin tener referencias, sin saber cómo iba. Competí por sensaciones. Tuve que concentrarme más que nunca", señala.