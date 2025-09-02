Inédito, ¿qué carrera ciclista verá rodar a la familia Indurain al completo?

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo está de enhorabuena: por primera vez en la historia, la familia Indurain al completo se unirá al pelotón de la ronda ibicenca, los próximos 4 y 5 de octubre, en lo que será también su estreno conjunto en un evento deportivo. "Es la primera vez que toda la familia vamos a coincidir juntos en Ibiza. Mi mujer y mi hijo sí que salen a rodar, pero los otros dos no y ya se han puesto las pilas", ha explicado Miguel Indurain.

Rodar en familia une

"El día a día de cada uno es distinto, pero estamos hablando y preparando juntos la prueba. Rodar en familia une mucho: desde los entrenamientos previos, la elección del material o los recorridos, hasta durante la propia marcha, cuando paras a reponer fuerzas y compartes impresiones", añadía.

Esta edición de la prueba, "La Vuelta de las Familias", no podía tener mejor icono que el hombre que marcó una época en el ciclismo español y que volverá a emocionarnos, esta vez en compañía de los suyos. "En ediciones anteriores he disfrutado muchísimo porque el ritmo es tranquilo, no son demasiados kilómetros y se comparte con amigos, cada uno a su manera. Además, al celebrarse al final de temporada, es una prueba perfecta", explicaba la leyenda del ciclismo, Miguel Indurain, quien el pasado año ya participó en la ronda ibicenca junto a la gran familia del ciclismo español, los ganadores nacionales del Tour de Francia.

Valoraciones de la organización

"Si contar con la presencia del cinco veces ganador del Tour de Francia por segundo año consecutivo ya es una gran noticia, el hecho de que en esta ocasión Miguel venga acompañado de su familia para dejarse contagiar por este espíritu que hemos querido dar a la edición, supone un auténtico orgullo y un hito en la historia de la Vuelta", explicaba Juanjo Planells, CEO de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo.

Recorrido más accesible

El recorrido de esta XXII edición mantendrá la esencia de la Vuelta, con paisajes únicos y tramos memorables, pero se ha diseñado para ser más accesible a todos los públicos, reforzando así el carácter inclusivo y abierto de la cita.