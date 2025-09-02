Matxín, sobre la marcha de Ayuso:"A veces hay que separar caminos"

Josean Fernández Matxín, director del UAE, señaló que la marcha del ciclista de Xàbia Juan Ayuso del equipo cuando termine la temporada "da pena", pero precisó que a veces llega el momento de "separar caminos".

Tras el comunicado del UAE haciendo oficial la marcha de Ayuso al final de 2025, Matxín expuso las razones que llevaron a la formación emiratí a tomar "de acuerdo con el corredor" dicha decisión.

Conflicto de intereses

"Creo que no ha fallado nada. Tenemos un equipo fuerte, pero él quiere tener su oportunidad en todas las carreras. Eso significa que tiene carácter de campeón, pero hay que adaptarse a las carreras y las situaciones", señaló Matxín antes de la salida de la décima etapa de la Vuelta.

El técnico vasco aseguró sentir "pena" por la marcha de Ayuso, pero recalcó que "llegó el momento".

"Obviamente, me da pena que se vaya. Tengo con Ayuso arraigo personal y cariño, pero a veces hay que separar los caminos, y ahora es el momento. Con la clase que tiene espero que le vaya bien, que gane carreras, pero que no nos gane a nosotros", precisó.

Matxín descartó que la discrepancia con Ayuso se debiera a la falta de oportunidades del ciclista de Xàbia para disputar carreras.

"Ha tenido oportunidades en la Vuelta y en el Giro, y el año pasado estuvo en el Tour, pero teníamos a Tadej Pogacar de líder. Ha tenido espacio, como todos, recuerdo que tenemos 76 carreras ganadas con 20 corredores diferentes", explicó.

Juan Ayuso / UAE Emirates

Espera que no altere la marcha del equipo

El director del UAE confía en el apoyo de Ayuso al equipo hasta el final de la Vuelta, dejando a un lado las discrepancias personales.

"La relación con Juan Ayuso es la misma, él tendrá su momento, unos días podrá buscar las fugas y otros estará para apoyar a Almeida. Vamos a hacer el mismo planteamiento, no cambia nada. La relación con Ayuso es ejemplar".

Sobre el hecho de que Ayuso pueda supeditar el resto de la Vuelta a su interés por preparar el Mundial, Matxín remitió el asunto al corredor.

"Esa pregunta es para él. Nosotros tenemos que funcionar como equipo, con orden y estabilidad. No se le puede exigir más si dice que no puede más. El ciclista es el primero que quiere ganar y hacer las cosas bien, y Juan quiere lo mismo".

En Turín todo estaba claro en lo deportivo y personal

La Vuelta comenzó en Turín el 23 de agosto. Un día antes, en la rueda de prensa del UAE, Matxín garantizó que no habría problemas de liderazgo entre Ayuso y el portugués Joao Almeida, ambos llamados a coliderar el equipo.

"Está todo muy claro, el equipo está compensado, tanto a nivel deportivo como personal. Hay 2 líderes y un equipo para que cada uno asuma su responsabilidad en cada momento. Tenemos claro lo que cada uno debe hacer", señaló entonces.