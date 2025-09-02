La respuesta de Joao Almeida a la marcha Juan Ayuso del UAE

El anuncio de la marcha de Juan Ayuso del UAE Emirates hecho público este lunes 1 de septiembre ha revolucionado el pelotón en plena Vuelta a España. No han faltado las reacciones y una de las más esperadas era la del portugúes Joao Almeida, compañero del ciclista de Xàbia en el equipo de Emiratos Árabes Unidos que este martes daba su opinión sobre lo sucedido. En declaraciones a Euroesport, Almeida, afirmaba que la noticia había pillado por sorpresa a todo el equipo: "No sabíamos nada, nos enteramos ayer como todo el mundo. Claro que oímos rumeros pero es normal". Almeida se mostró comprensivo con la decicisión de Ayuso: "creo que debe hacer lo mejor para él", Aunque reconoció que no se considera sí tiene buena relación: "como compañero de equipo cercano, no diría amigo, pienso que es lo mejor para sí mismo". Sobre cómo recibió el equipo la notica destacó: "a veces las cosas no salen como piensas, a la gente le gusta darle mucha importancia, todo están bien".

Almeida, durante la rueda de prensa previa a La Vuelta / EFE

No valoró las declaraciones de Ayuso

Almeida no entró a valorar las críticas hechas por Juan Ayuso a la forma de gestionar el UAE Emirates el anuncio de su salida del equipo. El de Xàbia se mostraba muy molesto con lo sucedido. El mejor ciclista español del momento no dudó en destacar que "la verdad es que me he quitado un peso de encima. Estoy contento de anunciarlo y que se haga público lo que ha pasado en los últimos meses. Ha sido una preparación difícil para la Vuelta". Esí sí, fue más allá al criticar el contenido del comunicado, el momento de anunciarlo y sus intenciones.

"No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 19:00 y me avisaron a las 18:30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros, pero salió ayer sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto", dijo en la salida de la décima etapa de la Vuelta, en declaraciones recogidas por EFE.

Almeida, por su parte declaró que está centrado únicamente en llegar lo más lejos posible en la Vuelta: "acabar lo más arriba posible" y evitó entrar en polémicas.