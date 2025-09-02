Tremenda rajada de Juan Ayuso en su adiós al UAE

El anuncio del acuerdo de rescisión de Juan Ayuso con el UAE Emirates parecía poner fin a una relación tormentosa entre el ciclista español y el equipo emiratí, pero menos de 24 horas después del comunicado del equipo en el que se hizo oficial su adiós a final de temporada, el de Xàbia se ha manifestado con rotundidad en contra del mismo y de lo vivivo en su última etapa en el equipo.

El mejor ciclista español del momento no dudó en destacar que "la verdad es que me he quitado un peso de encima. Estoy contento de anunciarlo y que se haga público lo que ha pasado en los últimos meses. Ha sido una preparación difícil para la Vuelta". Esí sí, fue más allá al criticar el contenido del comunicado, el momento de anunciarlo y sus intenciones.

Muy molesto con el comunicado

"No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Salió a las 19:00 y me avisaron a las 18:30. Acordamos que se haría público al final de la Vuelta para no afectar al equipo y los compañeros, pero salió ayer sin previo aviso, para dañar mi imagen, así que no lo comparto", dijo en la salida de la décima etapa de la Vuelta, en declaraciones recogidas por EFE.

Sobre este mismo comunicado, se mostró sorprendido por la decisión de público oficial ayer. "Salió antes de tiempo, sin aviso, y eso no lo entiendo. Dije que no estaba de acuerdo y me lo impusieron. Dijeron que tenían otro comunicado anterior que era mucho peor y que debía de estar contento. Intenté mantener la cordura y la imagen y ser respetuoso, porque el equipo me ha dado mucho, y he cobrado de ellos, pero todo ha sido difícil", detalló.

Juan Ayuso, a la izquierda, antes de la salida de la décima etapa de La Vuelta. / EFE

El de Xàbia continuó exponiendo sus razones para estar molesto con la actitud del equipo. "Hablan de valores y de unión, estoy de acuerdo con eso, pero aprovecharon unas palabras de Almeida. Este compañero me ha pedido disculpas y está de acuerdo con lo que pasó", dijo, en referencia a que "no hubo falta de ayuda en Valdezcaray".

Apoyo a Almeida en La Vuelta

A pesar de todo, Ayuso espera acabar lo mejor posible La Vuelta y ayudar a sus compañeros en la medida en que se lo permitan sus fuerzas. "Han sido faltas de respeto, una detrás de otra por parte de la dirección del equipo, y así es difícil la unión y la integración. Por respeto a mis compañeros quiero terminar la Vuelta lo mejor posible, señaló.

De hecho, aseguró no tenr ningún problema con Almeida, la gran baza de su equipo para luchar por la general ante Jonas Vingegaard. "Almeida se merece todo el apoyo y lo intentaré. Me hubiera gustado terminar bien con el equipo, lo intenté, pero a veces no se puede, parece más bien una dictadura y una cuestión unilateral sobre todo de poder".

Eso sí, pese a todo, ello, ha podido celebrar una victoria de etapara en la presente edición de La Vuelta.

Oportunidad a nidel deportivo

Con 15 victorias en su palmarés, Juan Ayuso admitió que ha tenido oportunidades en el UAE, pero su reto apunta más alto. "En el lado deportivo tuve oportunidades, pero ahora quiero otros retos. En la parte deportiva estoy agradecicdo al equipo", concluyó.

Futuro en otro equipo rival

Aunque de momento no ha querido hacer oficial su nuevo destino, lo cierto es que el equipo que tiene más opciones de ficharle es el potente Lidl-rek. Por ello, a la hora de hablar de futuro, destaca que "el año que viene será bonito, un nuevo comienzo", y recalcó que la relación con los compañeros, "incluído Almeida", es buena y se merece todo el apoyo, "por lo que aportaré todo lo que pueda", dijo.