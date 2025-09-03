Pedro Delgado y Dori Ruano participarán en el Critérium Internacional de La Nucía

Los aficionados al ciclismo están de enhorabuena. El ganador del Tour de Francia, Pedro Delgado, y la campeona del Mundo de ciclismo en pista, Dori Ruano, participarán en el Critérium Internacional de Ciclismo de La Nucía, que se celebrará el próximo 18 y 19 de octubre, según informó este miércoles la organización de la prueba.

Delgado y Ruano se suman a otra leyenda del ciclismo español, como Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia y doble ganador del Giro de Italia, encargado de diseñar el recorrido de la prueba de Gran Fondo.

Dos participantes de lujo

El exciclista segoviano, uno de los corredores más carismáticos del pelotón español, afianzó el crecimiento del ciclismo español que se había ido produciendo a lo largo de la década de los 80 del pasado siglo.

El actual comentarista de RTVE ganó el Tour en 1988, aunque también logró subir al podio como segundo (1987) y tercero (1989). Además, logró la victoria en dos ediciones de la Vuelta a España (1985 y 1989).

Dori Ruano, por su parte, fue una de las grandes impulsoras del ciclismo femenino en España y campeona del mundo en la prueba de puntuación en el Mundial disputado en Burdeos (1998) sólo un año después de colgarse la plata en Perth (Australia).

Ruano fue el gran exponente del ciclismo femenino español en el cambio de siglo, algo que quedó rubricado en el Mundial de carretera celebrado en Lisboa en 2001, cuando se colgó la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj, especialidad en la que fue siete veces campeona de España.

Además de estos ilustres exciclistas, la prueba ya ha confirmado la presencia de varias de las revelaciones de la temporada, como el mexicano Isaac del Toro, segundo en el pasado Giro de Italia, y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, reciente ganadora del Tour de Francia femenino.

El recorrido

Un recorrido increíble en plena Sierra de Aitana: 132 kilómetros. / CRITERIUM LA NUCÍA

132 kilómetros de recorrido con desnivel positivo de 2.275 metros. Salida y meta en el Estadi Olímpic Camilo Cano. / CRITERIUM LA NUCÍA