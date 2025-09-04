Aumenta la presión para que deje La Vuelta el Israel Premier-Tech

Una nueva protesta para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la Vuelta Ciclista a España ha protagonizado este jueves la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo, aunque el director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, ha asegurado a EFE que seguirán en la Vuelta.

Siguen las protestas propalestina

Con numerosas banderas palestinas, pancartas en las que se puede leer "Israel genocida", "Stop genocidio", fotografías de personas fallecidas y gritos de "expulsión de la competición", unas 300 personas han estado concentradas desde primera hora de la mañana en la salida de la Vuelta Ciclista a España, en Laredo, para pedir que el Israel-Premier Tech deje el pelotón.

Tras bajar del autobús que ha trasladado al equipo a Laredo, su director deportivo ha insistido a EFE que no van a abandonar la Vuelta a España porque sería "un precedente muy peligroso".

Reconoce que sienten miedo

Ha reconocido mucha tensión y miedo tras las protestas que se produjeron el miércoles en Bilbao, que llevaron a parar la llegada a meta de la Vuelta, pero ha asegurado que sus ciclistas están preparados para seguir en carrera.

En declaraciones a EFE, el mánager general del Movistar, Eusebio Unzué, quien lleva más de 40 años en este deporte, ha señalado que nunca en su carrera profesional en el ciclismo ha vivido lo que está ocurriendo ahora por la presencia del Israel-Premier Tech en la Vuelta.

La duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España ha discurrido este jueves entre Laredo y Los Corrales de Buelna (Cantabria).

El Israel-Premier Tech continúa en carrera / Israel Premier Tech

Salida entre abucheos

Pasadas las 14.00 horas, como estaba prevista, el pelotón ha partido sin problemas de Laredo, aunque entre gritos de "fuera, fuera" y pitos de los concentrados a los lados de la avenida principal de la localidad cántabra, que estaba llena de banderas al paso de los corredores.

En especial se han oído protestas por la presencia de los corredores del conjunto israelí, además de los gritos al paso del autobús del Israel-Premier Tech, a pesar de que el vehículo no está serigrafiado.