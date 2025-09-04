Juan Ayuso: "He tenido que jugar mis cartas"

Juan Ayuso sigue acaparando todo el protagonismo de la Vuelta, a pesar de estar descolgado ya de la lucha por la general. Y es que después de unas últimas jornadas marcadas por su polémica salida del UAE y el cruce de declaraciones y comunicados, el de Xábia ha vuelto a dar una exhibición sobre la bicicleta para lograr su segunda victoria de etapa en La Vuelta, con un tiempo de 3h.16.21, a una media de 44,3 km/hora.

El aún ciclista del UAE (dejará de serlo a final de temporada), volvió lograr que fructificara una fuga junto al también español Javier Romo (Movistar) y no tuvo problemas para imponerse en el esprint final en un mano a mano. "Siempre intento dar lo mejor, aunque sea difícil mantenerme al margen, cuando me subo a la bici he de centrarme en eso y agradezco el trabajo de Marc (Soler) para controlar una fuga de 40 corredores y dar la enhorabuena a Romo, he tenido que jugar mis cartas", señaló en declaraciones a RTVE.

Juan Ayuso, en el podio tras ganar se segunda etapa de La Vuelta. / EFE

Sobre la etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna, de 144,9 km, Ayuso recalcó que tuvo que tener paciencia antes del ataque final, ya que "atacando antes tenía más que perder que ganar, el asfalto es malo, con humedad, está en el bosque, con cualquier hoja te puedes caer".

Por otra parte, se mostró emotivo al destacar que "ha sido muy bonito correr aquí, estuve aquí en años de juvenil, tengo muchos amigos cercanos de aquí. Yo soy de Xàbia pero a este sitio le tengo mucho cariño".

Pero por encima de todo, Ayuso quiso poner en valor que su equipo ha podido celebrar ya cinco victorias de etapa. "Está siendo una vuelta muy buena para nosotros, son ya cinco etapas, incluyendo una crono por equipos, polémicas al margen en lo deportivo está siendo una muy buena Vuelta". En su caso, es el cuarto ciclista en repetir triunfo de etapa en La Vuelta tras el velocista Jasper Philipsen, el líder Jonas Vingegaard y su compañero Jay Vine.

Romo: "Ayuso ha sido más inteligente"

Su compañero de escapada, Juan Romo, lamentó no haber podido ganar la etapa y manfestó que "He sido mucho más generoso. Al final no me quería dar ni un relevo", dijo el toledano al final de una etapa en la que acabó "orgulloso" por haber "corrido para ganar" y tratar de rematar la actuación "de 10 del primero al último" de los corredores del Movistar.

Juan Ayuso, por delante de Juan Romo en el esprint final de la 12ª etapa. / EFE

"Hemos seguido el guion que habíamos marcado en el bus", desveló Romo, asumiendo que Ayuso "ha sido más inteligente" y le ganó en la meta. "Nos hemos entendido porque hemos llegado pero no como yo quería", lamentó.

Clasificación general

En la clasificación general sigue al frente Jonas Vingegaard, le siguen el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), a 50 y 56 segundos respectivamente. En la etap, la tercera plaza ha sido para el francés Brieuc Rolland, a 1 segundos. El grupo de favoritos cruzó la meta a más de 6 minutos.

Sobre esta lucha, en la que está metido su compañero Joao Almeida, Juan Ayuso señaló que "mañana empieza la batalla real por la general y habrá que estar ahí, esperemos que siga como estos días.

Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru.