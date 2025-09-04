La reacción del Israel–Premier Tech tras los altercados en La Vuelta

El Israel–Premier Tech ha descartado retirarse de la Vuelta después de las protestas que obligaron a la neutralización de la undécima etapa a causa de la acción de manifestantes en la meta de Bilbao. A falta de tres kilómetros para meta, la organización, por motivos de seguridad, anunciaba que la etapa quedaba neutralizada y por tanto, no se disputó la victoria. La etapa undécima quedaba sin ganador.

"El equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel–Premier Tech, sino para todos los equipos", señala un comunicado de la formación.

Preocupación por la seguridad

Según la nota, el equipo "ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón".

"La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su poder para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían", concluye el comunicado.

El equipo israelí seguirá en la Vuelta / Israel Premier Tech

El Israel–Premier Tech tomará la salida este jueves en la duodécima etapa que se disputará entre Laredo y los Corrales de Buelna.