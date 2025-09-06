El Israel corre sin nombre en el triunfo de Marc Soler en la Vuelta

El ambiente en las salidas de la Vuelta, este sábado en Avilés, lleva días un poco enrarecido. Casi ni se pregunta por la actividad deportiva, porque toda gira entorno a la protesta contra la presencia del equipo del Israel. ¿Dónde están los activistas? ¿Se ven banderas palestinas? ¿Dónde se sitúa la Guardia Civil?.

El Israel renuncia a su nombre

En la victoria en solitario de Marc Soler, la cuarta que consigue el corredor catalán en la ronda española, la atención estaba puesta en la decisión tomada por el conjunto del Israel-Premier Tech, que eliminó de los ‘maillots’ cualquier referencia al país que representan y siguen representando. Tal vez se trate de una pequeña victoria popular, la fuerza de la calle, o, en caso contrario, que el conjunto ciclista haya visto que alguna cosa, aunque fuese mínima, tenía que hacer. “Hemos priorizado la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta”, dijeron. Unipublic, responsable de la carrera, nada tuvo que ver con la decisión.

En el primer día de competición con un equipo sin nombre, otro conjunto, el UAE decidió dominar la carrera, como de hecho hacen todos los días, aunque con la duda de si es más importante ganar etapas -llevan siete de 14 y eso que no está Pogacar- que realizar todos juntos una ofensiva en toda regla contra Jonas Vingegaard, que al pasar la línea de llegada por detrás de Soler, en segunda posición, arañó dos segundos de ventaja a Joâo Almeida, el líder del conjunto de los Emiratos, que fue el tercero de la etapa.

El día de Soler

Soler llevaba días probándolo. De hecho, da la impresión de que corra la Vuelta con una especie de carta de libertad. Se mete en todas las fugas, ataca, no desde lejos, sino lo siguiente. Lo pillan y al día siguiente repite empeñado en aquello del que lo persigue lo consigue.

Es su forma de correr, quizás una recompensa vitalicia por la fantástica etapa que hizo, camino de Courchevel, en el Tour de 2023 cuando fue al rescate de un Pogacar tocado y hundido por Vingegaard en los Alpes.

Ganó con el Movistar, en 2020, en su estreno particular, en Lekunberri, en la Vuelta de la pandemia, que se disputó en otoño. Repitió en 2022, en Bilbao, con las aguas calmadas, y, de nuevo, el año pasado, nada menos que en los Lagos de Covadonga.

Da la impresión de que no pueda disputarse una Vuelta sin una victoria del corredor catalán, el que iba para figura solemne, cuando era más joven y cuando Alejandro Valverde, hoy seleccionador español de ciclismo, lo bendijo convencido de que tenía una carrera de tres semanas en las piernas.

Con la veteranía, 31 años tiene el ciclista de Vilanova i la Geltrú, se ha doctorado en gregario que vale para cualquier terreno. Pero con una significación especial, en el Tour se pone el casco, coge la piqueta y se pone a picar piedra para Pogacar.

En la Vuelta se siente más como un alma libre. “Iba a trabajar para Almeida, pero por circunstancias de carrera cogí la fuga”. Y estando en ella, atacó a todos como un salvaje para presentarse en la Farrapona, en solitario, no sin sufrimiento, para vengarse de la derrota que sufrió en 2020 cuando fue superado en los últimos metros por su compañero de escapada, el francés David Gaudu, que empezó en el Piamonte con una fuerza exquisita y parece que se haya quedado sin carga eléctrica en el motor, como el italiano Giulio Ciccone.

Ayuso, protegiendo a Almeida

Soler levantó los brazos para que el equipo siguiera coleccionando victorias de etapa. Por detrás, el resto de los artilleros del UAE, Juan Ayuso incluido, se puso el uniforme de combate para marcar un ataque del jefe Almeida que nunca se produjo.

Sólo hubo actividad entre los primeros de la general cuando el australiano Jai Hindley, vencedor del Giro de 2022, entró en fase de chispas para acelerar y tratar de noquear al británico Tom Pidcock, al que quiere arrebatar la tercera plaza de la general.

Anduvo el día algo más tranquilo en la protesta contra el Israel, que sigue a pesar de eliminar el nombre del país. En Avilés, todo el pelotón tuvo que superar un pasillo humano de banderas palestinas, en la despedida asturiana de una Vuelta que ahora se adentra en territorio gallego.