Vingegaard se solidariza con los manifestantes propalestina

El danés Jonas Vingegaard (Visma), maillot rojo de la Vuelta, que este lunes 8 ha vivivo una jornada de descanso, señaló sobre las protestas propalestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech que están marcando la ronda española que "la gente lo hace por una razón, ya que es terrible lo que está pasando".

Solidario

El doble ganador del Tour de Francia fue preguntado sobre las protestas propalestinas en el canal danés TV2, en el que explicó su punto de vista, según refleja L'Equipe.

"La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quienes protestan quizás quieran expresarse y que quizás sean los medios de comunicación quienes les den la palabra. Quizás por eso lo hacen ", dijo antes del inicio de la decimoquinta etapa.

El ciclista danés recalcó que "es una pena que esto esté sucediendo aquí". "Creo que muchos ciclistas lo pensamos así, pero creo que necesitan desesperadamente ser escuchados", comentó.

La Vuelta refuerza la seguridad

La contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que se celebrará este jueves en Valladolid contará con un despliegue de 300 agentes uniformados y de paisano de la Policía Nacional y 150 guardias civiles en tareas de seguridad vial ante los "indicios" de posibles acciones violentas en protesta por la participación de un equipo israelí.

"Tenemos indicios de que se están organizando para realizar acciones que van más allá de poner banderas fuera del recorrido", ha afirmado en declaraciones a EFE el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que ha apuntado a grupos radicales vallisoletanos y de provincias limítrofes.

Canales se ha referido a esta crono como "un evento crítico" y ha advertido de que "no se puede garantizar la seguridad al cien por cien de los participantes en las pruebas" ante un riesgo de invasión de la calzada a lo largo de los 27 kilómetros de ruta.

Llamamiento a protestas pacíficas

Por ello, ha hecho un llamamiento a que las manifestaciones sean pacíficas, ya que "hay formas de protestar sin alterar la prueba y sin poner en riesgo a los participantes" y ha insistido en el ejemplo de las banderas y los cánticos fuera de la calzada durante la prueba.

El subdelegado también ha recordado que, de interrumpir la prueba, los infractores se enfrentan a sanciones administrativas (multas) en aplicación de la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que van entre los 150 y los 6.000 euros si son leves, entre los 6.000 y los 60.000 euros sin son graves, y desde 60.000 hasta los 650.000 euros si se catalogan como muy graves.

Concentraciones

Por su parte, la Red estatal contra la Ocupación de Palestina, de ámbito nacional, ha llamado a mantener las concentraciones mañana frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que el ejecutivo nacional sienta la presión y cumpla con su palabra, según informan a través de un comunicado remitido este lunes.