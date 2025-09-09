El neerlandés Van Baarle se apunta al Criterium de La Nucía

El ciclista neerlandés Dylan van Baarle, ganador de la París-Roubaix 2022 y subcampeón del Mundo en Ruta 2021, disputará la próxima edición del Criterium de La Nucía, que se disputará el 18 de octubre, según confirmó este martes la organización de la prueba.

Otros participantes de lujo

Van Baarle, que actualmente forma parte del Visma Lease a Bike, fue campeón de ruta de los Países Bajos en 2023 y se suma a otros ciclistas de prestigio en esta prueba, como el mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia, o la francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del último Tour de Francia femenino.

Además, el Criterium de La Nucía contará con la participación de dos leyendas del ciclismo español, como Miguel Indurain, pentacampeón del Tour, y Pedro Delgado, ganador de una ronda gala y dos Vueltas a España.

Pruebas

Esta prueba contará con las tradicionales pruebas de puntuación y eliminación, además del duelo, competición en la que los corredores volverán a retar al hexacampeón de España de rallyes, Miguel Fuster.

El fin de semana se complementará el domingo con una prueba de Gran Fondo, abierta a todos los aficionados, sobre un recorrido de 132 kilómetros que recorrerá parte del interior de la provincia de Alicante, diseñado por Miguel Indurain.