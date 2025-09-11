Tadej Pogacar se pronuncia sobre la marcha de Juan Ayuso del UAE

Al margen de las protestas propalestina, Juan Ayuso se ha convertido en uno de los principales focos de atención en la presente edición de la Vuelta a España. El de Xàbia ha ganado ya dos etapas, pero su rápida eliminación de la terna de favoritos a ganar la general y su posterior acuerdo para dejar el UAE ha generado multitud de reacciones a favor y en contra.

Eso sí, faltaba alguien por pronunciarse y lo ha hecho este jueves, ya que el líder de su equipo y del pelotó internacional, Tadej Pogacar, fue cuestionado sobre ello en una rueda de prensa en Canadá, donde prepara el GP de Québec.

Así, en unas declaraciones recogidas por Wielerflits, el cuatro veces ganador del Tour de Francia destaca que "es muy triste verlo partir, pero entiendo su decisión. Quiere un cambio en su entorno. Es difícil opinar sobre esta situación. Lo mejor es tener información privilegiada y hablar con él personalmente”.

Rivales en el Mundial

Eso sí, el esloveno no fue más allá, a pesar de que la relación entre ambos no era la mejor posible y de que no coincidía en grandes vueltas por etapas, con Tadej en el Tour y la Vuelta inicialmente y Ayuso en el Giro, aunque el de Xàbia ha acabado corriendo en España tras la renuncia del campeón del Tour, con quien volverá a medirse en el Mundial de Ruenda de este año.

Juan Ayuso, junto al esloveno Tadej Pogacar en el podio del Criterium ciclista internacional de Madrid en 2022. / MARISCAL / EFE

Matxín piensa en el duelo con Evenepoel

Pese a que ambos serán rivales en el Mundial, el director deportivo del UAE Emirates, el español Joxean Fernández 'Matxín', ve más rival para Pogacar a Remco Evenepoel y asegura que el esloveno, que no ha vuelto a competir tras ganar su cuarto Tour de Francia, se encuentra "muy bien" y con ganas de medirse con el belga en la contrarreloj del Mundial de Kigali.

"Me digo que, si Tadej ha dado su visto bueno (a la convocatoria del seleccionador), es porque tiene ganas de medirse con Remco, que es el mejor en ese ejercicio. Como saben, la contrarreloj es una especialidad en la que Tadej ha trabajado mucho en los últimos meses", señaló Fernández "Matxín" en una entrevista publicada por el diario belga DH Les Sports.

El esloveno reconoció que acabó muy cansado la ronda gala, también a nivel mental. Pero este viernes vuelve con ganas a la competición en el Gran Premio de Quebec y 48 horas más tarde en Montreal.

"Mentalmente, defender tu primera plaza, aunque ya hayas estado en esa situación, puede ser más desgastante. En cualquier caso, es menos agradable que cuando estás en una clásica y lanzas un ataque para buscar la victoria. De alguna manera, Tadej estaba al límite, sí", reconoció el director deportivo.

'Matxín' descartó que el esloveno haya sufrido un "burn out" mental y asegura que "no hay ninguna razón para preocuparse" porque "gestiona perfectamente la situación".

La Vuelta le llegaba "demasiado pronto"

El equipo consideró inscribirle en La Vuelta, pero el corredor crecía que era demasiado pronto tras el Tour. De cara a las pruebas en Canadá, antes de afrontar la contrarreloj del Mundial a final de mes, su director le considera favorito, porque siempre lo es. "¡Tadej siempre es el favorito cuando toma la salida de una carrera! Es normal: es el mejor corredor del mundo", aseguró.