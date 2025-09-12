Botín de medallas valencianas en el Nacional de ciclismo en pista

El Campeonato de España de Pista Élite-Sub23 y Paralímpico cerró el pasado fin de semana su tercera edición bajo el formato de manera conjunta, donde una vez más se reivindicó el deporte inclusivo. El evento, celebrado con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través del programa de impulso a competiciones PAC_CV -de la mano del Comité Olímpico Español (COE)-, tuvo lugar en el velódromo Luis Puig de Valencia con la élite del ciclismo de pista nacional.

Éxito valenciano

La Selección Valenciana fue una de las punteras en el certamen. Cuarta en la clasificación general convencional, con dos medallas de oro, tres de plata y otras tres de bronce (8 en total), vio aliñado su cajón de medallas con los oros del incombustible Ricardo Ten, en la modalidad adaptada. Delante del conjunto de la Comunitat de l’Esport, los combinados catalán, madrileño y balear ocuparon los tres escalones del podio.

En la jornada del sábado, fue el alicantino Alejandro Martínez Chorro quien se proclamó campeón nacional en la prueba del kilómetro con un tiempo de 1:02,592. Mientras, Alejandro Merenciano se colgó el oro en eliminación antes de que, el domingo, Ricardo Ten reapareciera pocos días después de proclamarse campeón del mundo en Bélgica. El valenciano fue oro en el kilómetro MC1 y en el scratch.