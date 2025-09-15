Juan Ayuso lidera la lista de España para el Mundial

Tal y como estaba previsto, Juan Ayuso ha entrado en la lista definitiva de Alejandro Valverde para el Mundial de ciclismo de este mes en Ruanda y lo hace como líder de la selección en una prueba en la que se medirá, entre otros, a su aún compañero de equipo, Tadej Pogacar.

El de Xàbia intentará así hacer historia en el último gran evento internacional del año ciclista después de no haber podido subir al podio ni en el Giro ni en La Vuelta a España, en la que sí ganó dos etapas. Y lo hará en un Mundial que se disputará por primera vez en el continente africano sobre un durísimo recorrido en Kigali (Ruanda).

Junto a él, formarán el equipo español: Iván Romeo y Carlos Canal (Movistar Team), Carlos Verona (Lidl-Trek), Roger Adrià (Red Bull - BORA – Hansgrohe), Raúl García Pierna (Arkéa - B&B Hotels) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA).

El potente bloque nacional viene casi en su totalidad de participar en La Vuelta a España, donde Ayuso ha conquistado dos etapas, Marc Soler ha vencido con una gran exhibición, y el resto de los integrantes del equipo han mostrado también un gran golpe de pedal.

La lista de corredores elegidos por Alejandro Valverde / RFEC

Los elegidos para la crono

Iván Romeo, vigente campeón del mundo sub-23 en contrarreloj, y Raúl García serán los encargados de representar a la Selección Española en la prueba cronometrada del domingo 21 de septiembre. Los jóvenes especialistas nacionales competirán en este Mundial sobre un recorrido de 40,6 kilómetros y 680 metros de desnivel positivo acumulado. Una exigente crono en la que tendrán que afrontar en dos ocasiones la Cote de Nyanza, de 2,5 km al 5,8 de pendiente media, una vez la Cote de Peage (2 km al 6%) y finalmente el muro empedrado de la Cote de Kimihurura, de 1,3 km y 6,3% de pendiente media ya muy cerca de la meta.

Prueba en línea

La prueba en línea se disputará el domingo 28 de septiembre como colofón del Campeonato. En Kigali viviremos una cita histórica, con un brutal recorrido de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo acumulado fruto de dar 15 vueltas al circuito local de Kigali con las subidas de Kigali Golf (0,8 km al 8,1% de media con rampas máximas del 14%) y la subida adoquinada a Kimihurura (de 1,3 km y 6,3% de pendiente media).

La principal diferencia entre la carrera élite masculina y el resto de pruebas de este Mundial será la inclusión mediada la prueba de una extensión del circuito que incluye el paso por el Mont Kigali (5,9 km al 6,9%), una exigente subida que se coronará en el kilómetro 163 y que bien podría desencadenar los primeros movimientos de los favoritos.