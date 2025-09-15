La XXIV Marcha BTT de La Nucía abre inscripciones este martes

Este martes 16 de septiembre a las 12:00 horas se abrirán las inscripciones de la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña (BTT). Las plazas están limitadas a 650 dorsales y habrá dos categorías: mtb y e-bike. Será el domingo 23 de noviembre con un espectacular recorrido de 30 km. y 907 metros desnivel +. Las inscripciones son sólo online a través de https://www.chiplevante.com/

La Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía está organizada por “La Nucía Coloma Bike Club”, BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Dos categorías: Mtb y e-bike

Esta edición cuenta con dos categorías (mtb y ebike) y 650 plazas. Las inscripciones serán sólo previas y los precios son de 22 € federados y de 29 € no federados. Desde la organización se recomienda inscribirse lo antes posible, para no quedarse sin dorsal. Las inscripciones se realizan sólo online en: https://www.chiplevante.com/

Participación equipo BH Coloma Team

Esta XXIV Marcha BTT de La Nucía contará con la participación de algunos de los bikers profesionales del equipo BH Coloma Team que dirige Carlos Coloma y que cuenta en sus filas al bronce olímpico David Valero, al también olímpico Jofre Cullell y al campeón de Europa XCC David Campos. También participará el equipo La Nucía BH Coloma Academy, que actualmente cuenta con el subcampeón del mundo Júnior, Hugo Franco.

Salida y recogida dorsales

La salida de la XXIV Marcha BTT de La Nucía será el domingo 23 de noviembre a las 10 de la mañana desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano. La recogida de dorsales será a partir de las 7:30 horas de la mañana. Esta edición tendrá un recorrido de 30 km. con un desnivel positivo de 907 metros desnivel +, con sendas, trialeras y paso por el “mítico” Bikepark de La Nucía, por alguna de las zonas donde se celebró la “Super Cup Massi UCI 1”.

Gran colaboración

Esta prueba se podrá realizar gracias a la colaboración de la Policía Local, Protección Civil La Nucía y el Taller de Empleo de La Nucía, además de 60 voluntarios distribuidos a lo largo del recorrido, que contará con una distancia de 29 kilómetros y varios avituallamientos.