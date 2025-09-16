Juan Ayuso sube ¡15 puestos! en la clasificación UCI

Tras la convulsa y atípica Vuelta a España marcada por las protestas anti-Israel que impidieron su normal desarrollo, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha actualizado la clasificación mundial en la que uno de los protagonistas es el ciclista de Xàbia Juan Ayuso. El todavía integrante del equipo UAE Emirates, que dejará al finalizar la temporada, sube 15 escalones de golpe y se consolida como el mejor español en el ránking internacional. Ayuso instala en el decimosexto puesto con 2.422.5. El segundo mejor español es Enric Mas (Movistar) trigesimoquinto tras descender 23. Juan Ayuso fue uno de los protagonistas de la pasada Vuelta a España en la que se alzó con la victoria en dos etapas.

Juan Ayuso, ganador de dos etapas en la Vuelta 2025 / UAE Emirates

Vingegaard se sitúa segundo y Pogacar, número 1 indiscutible

El ganador de la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha situado tras el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en la clasificación del World Tour y ya es segundo en el ráking. Pogaçar, campeón del Tour, es el número 1 indiscutible y encabeza la lista con 11.235 puntos, muy alejado de Vingegaard, ahora segundo con 5.904,14 tras subir seis posiciones. Cierra el podio el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) con 5.287,45 y sale de él el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) con 4.661.

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), segundo en la ronda española, sube ocho plazas y se sitúa en la quinta con 4.334,07 puntos, justo por delante del mexicano Isaac Romero, también del UAE, que acumula 4.194.

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) continúa en la séptima plaza con 3.553 y precede al británico Thomas Pidcok (Q36.5 Pro Cycling), tercero en la Vuelta, que suma 3.481.38.

UAE, mejor equipo

Por equipos, el UAE domina ampliamente (33.849,35) por delante del Visma neerlandés (21.189,98) y del Lidl Trek estadounidense (18.108,43). El Movistar sube un puesto y asciende al decimocuarto (8.545,84), el Caja Rural Seguros RGA es vigésimo quinto (3.70), el Burgos-Burpellet-BH vigésimo noveno (2.391) y el Euskaltel-Euskadi trigésimo tercero (1.291).

España, décima por países

Por naciones, Bélgica encabeza la tabla con 17.817,29), Dinamarca se sitúa segunda (16.431,83) e Italia cierra el podio (15.322,41), del que sale Eslovenia (14.482). España baja a la décima posición (10.167,64), Colombia sube a la decimoquinta (5.361,14), Ecuador desciende a la decimosexta (4.791,61) y México progresa a la decimoséptima (4.551).