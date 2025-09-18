La Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 pone sus entradas a la venta

La Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca ha abierto oficialmente la venta de entradas para su edición de 2026, la cuarta de siempre, que se celebrará el próximo domingo 18 de enero en los parques de Foietes y El Moralet de la capital turística alicantina. Desde su nacimiento en 2023, la prueba ha cumplido con su objetivo de traer el máximo nivel de la especialidad invernal del ciclismo a España, convirtiéndose en el mejor pistoletazo de salida posible para la temporada nacional. También ha llenado Benidorm y su entorno de apasionados de la bicicleta en pleno mes de enero, lo cual ha servido para reforzar la desestacionalización del turismo de la zona.

Valoración

"Ya es la cuarta edición de esta prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Benidorm, y para nosotros es un sueño que continúa", explica Pascual Momparler, máximo responsable de la organización del evento. "Es una prueba que se está consolidando tanto en el panorama ciclista nacional como en el internacional. Algo más del 25% de nuestro público lo constituyen extranjeros que vienen a disfrutar de la Costa Blanca y del ciclocross expresamente desde sus países; mientras que casi un 75% son visitantes españoles que se animan a disfrutar de un gran fin de semana en un marco fantástico".

La Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca ha atraído a más de 16.000 espectadores 'in situ' en sus ediciones más recientes, amén de ser retransmitida por Teledeporte, Eurosport y una docena de televisiones foráneas. No obstante, más allá de repetir lo básico de su fórmula con competición durante toda la mañana del domingo, numerosos servicios para los aficionados, varias Fan Zone y una Expo Zone central para las marcas patrocinadoras, los organizadores preparan novedades de calado. "Las carreras de este año van a ser muy diferentes a las tres ediciones precedentes", avanza Pascual Momparler. "El circuito va a cambiar, y tenemos muchas sorpresas preparadas que creemos que van a dejar a todo el mundo con la boca abierta".

El circuito y el skyline de Benidorm, a vista de pájaro. / Sprint Cycling

Tipos de entrada

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 18€ hasta el 9 de noviembre; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada con vistas a la línea de meta; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2026 pueden adquirirse en el portal https://benidorm26.tickets.ucicyclocrossworldcup.com/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es. El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina. No obstante, el mejor reflejo del éxito de este evento es el ambiente de fiesta y deporte que se respira en Benidorm durante el fin de semana de su celebración.