Más de 2.000 ciclistas en el Gran Fondo Alberto Contador 2025

El TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador arranca este sábado a las 8:00 horas con más de 2.000 ciclistas desde el Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort para afrontar los 138 kilómetros que componen esta esperada cita con el ciclismo. Alberto Contador encabezará el pelotón de aficionados, junto al invitado de esta edición, Luis León Sánchez.

Una cita consolidada en el calendario cicloturista que volverá a poner de relieve la pasión por este deporte en un entorno privilegiado. En el acto de presentación que se ha celebrado este viernes en el Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort, Alberto Contador quiso destacar cómo han logrado “tener el equilibrio perfecto para una única sola marcha tener buenos puertos, que se pueden subir bien y cada uno a su ritmo y tienen recorrido para poder apretarse o rodar tranquilos. Al final son 138 kilómetros y es importante comer y saber regularse para llegar felices a la línea de meta”.

Además, para Alberto es muy especial contar este año con Luis León Sánchez. “No se lo pensó cuando le llamé, tenía más compromisos pero ha querido acompañarnos. Hemos sido compañeros de equipo y ha significado mucho en mi carrera profesional”, ha expresado Contador.

Para Luis León Sánchez, “el estar aquí con Alberto es volver a recordar viejos tiempos. Ha sido siempre un ejemplo de lucha y fortaleza mental y ha servido de ejemplo para muchos jóvenes”, destacó. En cuanto a la prueba de este sábado, Luis León lo tiene claro, “estamos aquí para disfrutar y compartir con el resto de participantes una mañana de puro ciclismo”, ha asegurado.

Más seguridad en el recorrido

Tras la gran aceptación de los participantes en las ediciones anteriores, este año se mantiene el mismo trazado, aunque se ha realizado un pequeño ajuste en una zona del recorrido para evitar unas curvas peligrosas y así garantizar la máxima seguridad a los participantes.

Los más de 2.000 ciclistas van a poder dar el máximo en los principales puertos de la jornada como el Coll de Rates, Sa Creueta y Vall d’Ebo. Será en el primer alto de la jornada, Coll de Rates, donde los ciclistas se pondrán a prueba y su esfuerzo tendrá recompensa, ya que el hombre y la mujer más rápidos en la subida recibirán un premio por parte del patrocinador Coca-cola.

Apoyo institucional y patrocinadores

En la presentación también ha estado presente el Director General de Deportes de la Comunidad Valenciana, Luis Cervera, que ha querido resaltar la importancia de “apoyar este evento porque es referente en el calendario cicloturista y posiciona a la Comunidad Valenciana como un lugar en el que el ciclismo y el turismo va unido”.

Asistentes a la presentación de la prueba en Oliva. / Gran Fondo Alberto Contador

Este año se cumple la octava edición de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador en Oliva y desde el ayuntamiento han querido “agradecer a Alberto y a toda la organización que la prueba se haya consolidado en la población porque es un evento muy especial que esperamos todos los años con mucha ilusión”, destacó el Concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell.

Por parte de TotalEnergies asistió Leticia Fernández (Departamento de Marca, Marketing y Comunicación de TotalEnergies Electricidad y Gas), que ha querido subrayar que “es honor que es para nosotros formar parte de la prueba, ya que el ciclismo va ligado a nuestros valores”.

Finalmente, el epicentro de la cita ciclista es en el Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort y su director Luis Borho se ha mostrado “feliz de seguir ligados a la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, porque aunque durante todo el año recibimos deportistas, cuando llega la prueba ves ese ambiente tan puro como es toda la familia ciclista que viene a participar”, ha declarado.

Pasta party y fiesta final

Todos los participantes tendrán hasta las 13:47 horas para cruzar la línea de llegada para colgarse la medalla de finishers y celebrar el final de fiesta que les recordará que formaron parte de la XIV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador.