Bradley Wiggins y Luis León Sánchez, en el Gran Fondo Alberto Contador

Un pelotón de 2.000 ciclistas encabezado por Alberto Contador y Luis León Sánchez tomó la salida en la La XIV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador que arrancó este sábado a las 8:00 horas desde las instalaciones del Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort. Con una temperatura perfecta para la práctica del ciclismo, salieron a por el reto de los 138 kilómetros, también con la ilustre presencia del ganador del Tour de Francia de 2012, Bradley Wiggins.

La Alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, Leticia Fernández (Departamento de Marca, Marketing y Comunicación de TotalEnergies Electricidad y Gas), Luis Borho (Director Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort) y Joan Mascarell (Concejal de Deportes de Oliva) participaron en el corte de cinta y acto seguido, tras el pistoletazo de salida, Alberto esperó a que todos los participantes salieran para animarles e ir remontando para saludarlos.

Del mar a la montaña

El recorrido de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador lleva a los ciclistas a través de algunos de los paisajes más espectaculares de la Comunitat Valenciana. La ruta se adentra en el interior de la provincia, con desafiantes ascensos como el Coll de Rates y el Puerto de Vall d’Ebo, conocidos por su dureza y belleza. Los participantes también se han enfrentado a uno de los puertos más emblemáticos como el Puerto de Sa Creueta, mientras recorren carreteras que ofrecen vistas impresionantes del Mediterráneo y de las montañas circundantes. A lo largo de todo el trayecto, los ciclistas han disfrutado de un entorno natural único, combinando el esfuerzo deportivo con el atractivo visual del interior valenciano.

Los más rápidos en el Coll de Rates premio Coca-cola

El primer punto caliente de la jornada estaba en el kilómetro 30 con el tramo cronometrado de la ascensión del alto del Coll de Rates de 6,6 kilómetros al 5,5% de desnivel. El premio patrocinado por Coca-cola coronó a José Manuel de la Hera, con un tiempo de 15 minutos y 59 segundos, mientras que Dana Rozlapa, ha sido la más rápida con 17 minutos y 10 segundos.

El podio del Gran Fondo Alberto Contador en Oliva. / @the.adventure.bakery

Transcurridos los 138 kilómetros, en la línea de llegada ubicada junto al Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort, llegaron los primeros corredores con Moises Espinós a la cabeza con un tiempo de 4 horas y 6 minutos, mismo tiempo que Xicu Ferrer, mientras que un minuto más tarde llegó el tercer clasificado Peter Nowacki.

Poco más tarde, con un tiempo de 4 horas y 15 minutos llegó la primera mujer a la línea de llegada de Oliva, Dana Rozlapa, que ya había sido la mujer más rápida en Coll de Rates e impuso su fuerza en todo momento. Por detrás han llegado Nele Ohmann y Celestine Lee.

Alberto y Luisle disfrutan de la gente y el recorrido

Cuando el crono aún no había marcado las cinco horas de ruta, llegaron Alberto Contador y Luis León Sánchez. Para Alberto fue una jornada perfecta porque “hemos podido estar cerca de todos los aficionados y es algo que solo se puede vivir en nuestro deporte”. Por su parte, Luis León Sánchez quiso destacar “la gran organización del evento, señalizando todo el recorrido de una forma excepcional que hace que se pueda disfrutar de una gran jornada de ciclismo” y ha añadió que “anima a todo el mundo a participar en la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, porque seguro que se lo pasan bien y disfrutan de un gran recorrido”.

Corte de la cinta con las autoridades presentes. / @the.adventure.bakery

Pasta Party y fiesta final

Tras conquistar cada kilómetro del recorrido, los ciclistas cruzaron la meta en una auténtica fiesta del ciclismo. Allí les esperaba su medalla conmemorativa, símbolo de esfuerzo, pasión y superación, que guardarán como recuerdo imborrable de haber formado parte de la XIV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador.