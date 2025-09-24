Juan Ayuso: "Mi ilusión es máxima y las sensaciones son buenas para el domingo"

La selección española élite masculina de ciclismo en ruta acabó este miércoles en Navacerrada (Madrid) su preparación para la prueba en línea de los Mundiales de Ruanda que se disputará este domingo 28 de septiembre.

Juan Ayuso, Roger Adriá, Marc Soler, Carlos Verona, Carlos Canal y Abel Balderstone se concentraron esta semana junto al seleccionador, Alejandro Valverde, en esa localidad madrileña antes de viajar en la tarde-noche del miércoles a Ruanda, donde ya se encuentran Iván Romeo y Raúl García Pierna.

Ayuso, que parte como líder del grupo tras sus dos victorias de etapa en la Vuelta a España, aseguró que llega a la cita de Kigali "bastante bien". "He recuperado bien, así que ahora falta hacer algún buen entrenamiento antes de afrontar el viaje. Mi ilusión es máxima y las sensaciones son buenas para el domingo", añadió.

Duro recorrido

En Kigali, que acoge los primeros Mundiales de ciclismo en el continente africano, espera al equipo español un recorrido muy duro, de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo acumulado. Los ciclistas tendrán que dar 15 vueltas al circuito, que incluye las subidas de Kigali Golf (0,8 km al 8,1% de media con rampas máximas del 14%) y la ascensión adoquinada a Kimihurura (1,3 km al 6,3%).

La principal diferencia entre la carrera élite masculina y el resto de pruebas de estos Mundiales es la inclusión mediada la prueba de una extensión del circuito que incluye el paso por el Mont Kigali (5,9 km al 6,9 %), una exigente subida que se coronará en el kilómetro 163 y que podría deparar una gran selección con los principales favoritos en la pelea.

Sobre el trazado, Ayuso recordó: "Nadie está habituado a una carrera de 7 horas y, por tanto, ese será uno de los factores que determinará quién va a ganar. Trataremos de gastar lo mínimo posible e imagino que las selecciones más fuertes, como Eslovenía y Bélgica, querrán llegar al puerto de mitad de carrera con todo controlado y ahí, a más de 100 km para meta, explote todo y la gente se quede sin gregarios", comentó. "Será durísimo. Trataremos de tener gente por delante en ese momento y yo intentaré aguantar con los mejores para poder pelear por las medallas", añadió.

Valoración del seleccionador

"El objetivo principal de esta concentración era hacer grupo y cohesionarnos como equipo para funcionar lo mejor posible este próximo domingo. Durante los entrenamientos hemos hablado bastante y hemos sacado conclusiones de cara al Mundial", señaló Alejandro Valverde en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Ciclismo.

El seleccionador reconoció que está "disfrutando de esta nueva etapa" y ahora se encuentra más tranquilo tras haberse reunido con el grupo y ver que "todos están con ganas e ilusión".

"Somos de las selecciones más fuertes de este Mundial y lo que no podemos hacer es perderle la cara a la carrera. Sin gastar en exceso, porque el recorrido es durísimo y habrá que medir cada esfuerzo, pero hay que estar atentos a los movimientos clave para que no nos pillen a contrapié", dijo sobre la carrera del domingo.

Valverde destacó la importancia de tener siempre algún corredor por delante y que Ayuso permanezca "junto a los grandes favoritos sin darles un metro", con un plan en el que el objetivo será pelear por las medallas.