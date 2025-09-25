Benidorm renueva el circuito de su ciclocross

Con más de mil entradas vendidas en poco más de una semana, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 continúa ganando tracción y generando expectación entre los aficionados a la bicicleta de cara a la cita que se disputará el domingo 18 de enero. Uno de los grandes alicientes de esta cuarta edición será la renovación del circuito que, como en años anteriores, seguirá localizado en el parque urbano de Foietes y el forestal de El Moralet... pero incluirá varias novedades de gran calado que, aun respetando sus algo más de tres kilómetros de cuerda y sus principales señas de identidad, modificarán su naturaleza para endurecerlo.

"Después de tres ediciones, teníamos que ofrecer algo diferente a participantes y espectadores", explica Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, antes de entrar en detalles: "Hay dos cambios que van a ser clave. Uno es la nueva recta de salida y meta, que será cuesta arriba y además llegará después de un tramo de escaleras. El otro es una gran sorpresa: la antigua recta de meta se convierte en un arenero de más de 100 metros de largo por 6 de ancho, que obligará a los corredores a bregar un 'extra' en cada vuelta. Con todo sumado, el circuito será mucho más duro y ofrecerá un plus de espectáculo".

Circuito 2026. / Momparler Cycling

Hasta el límite

Así, las carreras de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 prometen ser más explosivas y selectivas, con resoluciones agónicas que obligarán a los corredores a esprintar hasta el límite de sus posibilidades en la pelea por los puestos de honor. El prolongado reto técnico del arenero, sumados a los ya existentes con zonas de tablones, escaleras y curveo sobre tierra, no hace sino incrementar las zonas de interés para unos espectadores que además podrán disfrutar de toda la fiesta paralela a la competición con las distintas Fan Zone repartidas por el circuito, así como la Expo Zone donde pueden conocer los catálogos de conocidas marcas del mundo de la bicicleta.

Tipos de entrada

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 18€ hasta el 9 de noviembre; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada con vistas a la línea de meta; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2026 pueden adquirirse en el portal https://benidorm26.tickets.ucicyclocrossworldcup.com/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es. El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina. No obstante, el mejor reflejo del éxito de este evento es el ambiente de fiesta y deporte que se respira en Benidorm durante el fin de semana de su celebración.