Juan Ayuso firma cinco años con Lidl-Trek
La noticia de su salida del UAE Emirates se hizo pública durante la disputa de la Vuelta a España tras no sentirse suficientemente valorado por el equipo
EFE
El ciclista español Juan Ayuso, que los últimos cinco años ha pertenecido al UAE Emirates, ha firmado un acuerdo con el Lidl-Trek por las próximas cinco temporadas, hasta 2030, según informó este jueves el equipo estadounidense,
"Estoy muy ilusionado. Unirme a Lidl-Trek supone un capítulo importante en mi carrera. El cambio trae nuevas energías y ambiciones y siento que este equipo tiene una identidad muy marcada, con unión y hambre de victorias. Creo que es el lugar perfecto para dar el siguiente paso en mi desarrollo y contribuir a que el equipo sea el mejor del mundo", dijo Ayuso tras confirmarse su incorporación a la escuadra estadounidense.
La noticia de su salida del UAE Emirates se hizo pública durante la disputa de la Vuelta a España, en la que compartía el liderazo del equipo con el portugués Joao Almeida -a la postre segundo clasificado de la general, por detrás del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Visma)-.
