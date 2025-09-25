Juan Ayuso firma cinco años con Lidl-Trek

El ciclista español Juan Ayuso, que los últimos cinco años ha pertenecido al UAE Emirates, ha firmado un acuerdo con el Lidl-Trek por las próximas cinco temporadas, hasta 2030, según informó este jueves el equipo estadounidense,

"Estoy muy ilusionado. Unirme a Lidl-Trek supone un capítulo importante en mi carrera. El cambio trae nuevas energías y ambiciones y siento que este equipo tiene una identidad muy marcada, con unión y hambre de victorias. Creo que es el lugar perfecto para dar el siguiente paso en mi desarrollo y contribuir a que el equipo sea el mejor del mundo", dijo Ayuso tras confirmarse su incorporación a la escuadra estadounidense.

La noticia de su salida del UAE Emirates se hizo pública durante la disputa de la Vuelta a España, en la que compartía el liderazo del equipo con el portugués Joao Almeida -a la postre segundo clasificado de la general, por detrás del ganador, el danés Jonas Vingegaard (Visma)-.