Juan Ayuso contra Pogacar y Evenepoel en el Mundial de Ciclismo

Este domingo 28 de septiembre como colofón del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta que se celebra en Ruanda, llega el plato fuerte: la prueba en línea. Tras la excelente medalla de bronce de Mavi García en la prueba femenina y el oro de Paula Ostiz en la prueba júnior, llega el turno del equipo masculino que estará liderado por el ciclista de Xàbia Juan Ayuso.

La Selección Española élite masculina, dirigida por Alejandro Valverde, estará representada por ocho ciclistas con Juan Ayuso como principal baza. El Mundial se disputa por primera vez en el continente africano sobre un durísimo recorrido en Kigali (Ruanda).

Juan Ayuso y Marc Soler (UAE Team Emirates), Iván Romeo y Carlos Canal (Movistar Team), Carlos Verona (Lidl-Trek), Roger Adrià (Red Bull - BORA – Hansgrohe), Raúl García Pierna (Arkéa - B&B Hotels) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) conforman el equipo español. El potente bloque nacional viene casi en su totalidad de participar en La Vuelta a España, donde Ayuso ha conquistado dos etapas. Marc Soler e Iván Romeo, si tienen el día, también podrían tener protagonismo en una carrera.

Un recorrido brutal

En Kigali se vivirá una cita histórica, con un brutal recorrido de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo acumulado fruto de dar 15 vueltas al circuito local de Kigali con las subidas de Kigali Golf (0,8 km al 8,1% de media con rampas máximas del 14%) y la subida adoquinada a Kimihurura (de 1,3 km y 6,3% de pendiente media). La principal diferencia entre la carrera élite masculina y el resto de pruebas de este Mundial es la inclusión mediada la prueba de una extensión del circuito que incluye el paso por el Mont Kigali (5,9 km al 6,9%), una exigente subida que se coronará en el kilómetro 163 y que bien podría desencadenar los primeros movimientos de los favoritos.

Pogacar y Evenepoel, los rivales a batir

El pulso entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel se presume incluso más encarnizado y emocionante de lo esperado en la prueba en línea que cerrará el programa de carreras dada la exhibición del belga en la crono individual. La imagen para la historia que dejó esa CRI, la de Remco doblando a Tadej en la subida adoquinada final, a pesar de haber salido dos minutos y medio más tarde, parece avanzar para este domingo una revancha del gran dominador de los últimos años y ganador de cuatro Tours. Porque Pogacar, no hay que olvidarlo, es el vigente maillot arcoíris de la especialidad.

Otros equipos a tener en cuenta es el Ecuador de Richard Carapaz, campeón olímpico con Tokio 2020, y la Colombia de Egan Bernal, ganador de un Tour y un Giro y de una etapa en la última Vuelta.

Hora y TV

La prueba en línea empezará a las 9:45 h. y podrá seguirse en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play.