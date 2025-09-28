Juan Ayuso: "Pude estar ahí, en las medallas, pero... nada, es lo que hay"

El ciclista de Xàbia, Juan Ayuso, octavo en meta, desveló tras la carrera que siguió a Tadej Pogacar cuando el esloveno lanzó el ataque que le llevó a la medalla de oro en el Mundial en línea de Ruanda porque encontraba "bastante bien" de fuerzas.

"Ha habido varios momentos claves en el día de hoy. En el puerto largo -el Monte Kigali, con rampas de hasta el 20 por ciento de desnivel- la verdad es que encontré bastante bien", dijo.

"Era el esfuerzo más largo del día, que son los que me van mejor a mí. Pero volvimos a llegar a los puestos de un minuto y ahí me que clavado en el pavés y quedé en terreno de nadie", añadió sobre lo sustancial de su carrera.

Sin medallas

Para Ayuso, además, fue "una pena" también no poder entrar después "en la lucha por las medallas" porque se le fueron en una mala colocación.

"Ahí fue fallo mío. Entre mal colocado justo en esa vuelta. Ahí arrancaron y me quedé a nada, a 10 segundos en el paso por meta, pero ya no volví a enlazar. Hubiera podido estar ahí pero nada, es lo que hay", dijo un tanto decepcionado por no haber sacado más rédito a su protagonismo en la carrera de un día más importante de año.