La Nucía Cycling 2025: dos días de fiesta con leyendas del ciclismo internacional y un Gran Fondo diseñado por Miguel Indurain

La Nucía se vuelve a convertir en el epicentro del ciclismo mundial este mes con uno de los eventos más potentes del calendario cicloturista anual: La Nucía Cycling 2025. En él tendrán lugar El Criterium La Nucía, el sábado 18 de octubre, y el Gran Fondo La Nucía, que se celebrará el domingo 19 de octubre con un recorrido espectacular por la Sierra de Aitana.

Así será el Gran Gondo La Nucía

Como parte de esta gran cita, el Gran Fondo La Nucía, que promete ser una auténtica fiesta para cientos de cicloturistas, anuncia la reapertura de inscripciones para su distancia corta de 92 km (56 km + 36 km), poniendo a disposición 100 dorsales adicionales tras la elevada demanda registrada en las últimas semanas.

El Gran Fondo La Nucía se celebrará el domingo 19 de octubre con un recorrido espectacular por la Sierra de Aitana. / GRAN FONDO LA NUCÍA

Este recorrido, diseñado por Miguel Induráin, ofrece una alternativa intermedia dentro del Gran Fondo, manteniendo la esencia competitiva y paisajística del trazado principal y permitiendo a los ciclistas disfrutar de un reto adaptado a diferentes niveles.

En el km 56 (Benilloba) se establecerá el Punto de Corte: los ciclistas inscritos en el recorrido oficial que lo superen dentro del horario previsto podrán continuar hasta completar los 132 km, mientras que los inscritos en el recorrido más reducido entrarán por el desvío hacia Confrides (CV-70) y en total, alcanzarán un total de 92 km hasta meta.

El tramo de regreso desde Benilloba se disputará con tráfico abierto, lo que implica que los participantes deberán respetar en todo momento las normas de circulación.

132 kilómetros de puro ciclismo en la Sierra de Aitana

El recorrido oficial del Gran Fondo La Nucía cuenta con 132 km y 2.275 metros de desnivel positivo acumulado. Diseñado por el pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, combina tramos exigentes y paisajes únicos de la Sierra de Aitana, uno de los entornos más emblemáticos de la provincia de Alicante.

Perfil de los 132 kilómetros. / GRAN FONDO LA NUCÍA

La ruta atraviesa puertos de montaña de gran atractivo para el cicloturismo, carreteras técnicas y descensos espectaculares, consolidando la prueba como un reto de máxima exigencia deportiva. Con salida y meta en el Estadio Olímpico Camilo Cano, el evento sitúa a La Nucía como epicentro del ciclismo internacional.

Lluvia de estrellas en el Criterium La Nucía 2025

El programa deportivo de La Nucía Cycling 2025 se completará el 18 de octubre con el Criterium La Nucía, que reunirá a leyendas, profesionales y jóvenes promesas en un espectáculo ciclista único para el público. Entre los nombres confirmados destacan:

- Pauline Ferrand-Prévot, campeona del Tour de Francia 2025

- Isaac del Toro, joven promesa del ciclismo internacional

- Dori Ruano, campeona del mundo en pista

- Pedro "Perico" Delgado, ganador del Tour de Francia

- Dylan Van Baarle, especialista en clásicas europeas y ganador de la París Roubaix 2022

- Eric Igual, doble campeón del mundo categoría junior en pista.

- Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín 2008

Con estas citas, La Nucía Cycling 2025 refuerza su posición como referente deportivo internacional y punto de encuentro imprescindible para los amantes del ciclismo.