Héctor Álvarez se cuelga el bronce en el Europeo de Drôme Ardèche

Tras haber realizado un brillante Mundial, colocando a tres corredores entre los nueve primeros en la prueba en ruta, la Selección Española Sub-23 masculina volvió a demostrar en este Europeo de Drôme Ardèche porqué es uno de los conjuntos más potentes del continente con una medalla de bronce de Héctor Álvarez. "Nos hemos quedado un grupo de unos ocho corredores que nos estábamos jugando las medallas. Sabía que era rápido, he jugado mi carta, he arrancado desde lejos, y he tenido un buen susto porque me ha saltado el cambio en el último sprint. Así que final de infarto, pero muy contento con este resultado", comentó Álvarez.

Por su parte, Adriá Pericas finalizó en 16ª posición; Pau Martí, 33º; Daniel Cepa, 51º, mientras Daniel Benito y Pablo Lospitao no acabaron la prueba, trabajando siempre en favor de sus compañeros.

Así se gestó el bronce

Con un bloque formado Adrià Pericas, Héctor Álvarez, Pau Martí, Daniel Cepa, Adrián Benito y Pablo Lospitao, el combinado nacional tuvo que afrontar un recorrido de 121 km con hasta ocho ascensiones a los duros puertos galos, siendo el último, Val d’Enfer, quien volvería a marcar el devenir de la competición.

En los primeros compases se produjeron los primeros ataques en el pelotón, que fueron bien controlados por el bloque nacional, siempre en buena colocación en el grupo. La dureza de la prueba hizo perder unidades en el pelotón, y a falta de 50 kilómetros, tan solo quedaban 50 corredores en cabeza, entre los que se encontraban Pericas, Álvarez, Martí y Cepa. En las últimas ascensiones, el grupo se fue resquebrajando y a su último paso por meta, Pericas y Álvarez contaban con opciones de victoria tras encontrarse en un grupo de diez unidades.

La última ascensión a Val d’Enfer fue clave para la victoria final. El belga Jarno Widar, a la postre vencedor, se marchó junto con el galo Maxime Decomble, para disputarse la victoria. Por detrás, Héctor Álvarez aguantó los envites en las rampas más duras y esperó hasta el sprint, donde volvió a demostrar, no sin un pequeño susto, su velocidad en este tipo de llegadas para darle a España una medalla de bronce, la cuarta en estos Europeos. Un nuevo premio para el ciclista alicantino, que ya consiguió una medalla de plata el año pasado en Limburgo en categoría Júnior, y este año, en su primera temporada como Sub-23, ya ha subido al podio en el Europeo tras ser cuarto en el Mundial de Ruanda.