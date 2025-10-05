Juan Ayuso luchó por el bronce hasta el final en el Europeo

La Selección Española élite masculina cerró este domingo 5 de octubre su participación en el Campeonato de Europa de Drôme Ardeche con la sexta posición de Juan Ayuso, en una dura prueba que ha ganado el esloveno Tadej Pogacar tras un ataque a 75 kilómetros de meta.

Ayuso lideró el equipo español

El joven equipo nacional dirigido por Alejandro Valverde y formado por Juan Ayuso, Urko Berrade, Abel Balderstone, Igor Arrieta, Markel Beloki y Pablo Torres tuvo que afrontar más de 200 km de una gran dureza, y donde solo finalizaron un total de 17 corredores.

Una amplia escapada de 14 corredores se formó en las primeras rampas, pero la carrera iba a poner los ciclistas en su lugar. Las diferencias de este grupo aumentaron hasta los tres minutos, manteniéndose el equipo nacional en el pelotón.

Ayuso, llegando a meta / Sprintcycling

En la segunda ascensión a la cota de Saint-Romain-des-Lerps fue crucial para la carrera, ya que Jonas Vingegaard, ganador de La Vuelta, dijo adiós a todas las posibilidades de victoria. Tras un ataque de Sivakov al que salieron todos los favoritos, un grupo de unas diez unidades en el que estaban Igor Arrieta y Juan Ayuso abrió pequeñas diferencias con el pelotón, pero fueron neutralizados rápidamente por el grupo perseguidor.

En la siguiente subida a Val d’En Fer, Joao Almeida también decía adiós a sus opciones, mientras los españoles trataban de agarrarse al grupo delantero. A falta de 75km, Tadej Pogacar, como de costumbre, rompió la carrera y se marchó en solitario, intentando Remco Evenepoel seguir sin fortuna el ritmo del esloveno.

Ayuso luchó hasta el final

Juan Ayuso, tirando de pundonor, llegó desde atrás junto a Scaroni y neutralizó a Evenepoel y Seixas, y juntos emprendieron la caza del campeón del mundo. A pesar de que hubo instantes en los que el cuarteto se acercó a 20 segundos, el ritmo del esloveno fue infernal y las diferencias aumentaron. A falta de 30 km, el belga Evenepoel lanzó su ataque y dejó la disputa de la medalla de bronce a Ayuso, Scaroni y Seixas.

En la última ascensión a Val d'en Fer, Seixas y Scaroni descolgaron a Ayuso, y el francés se dirigió a por el tercer lugar del podio ante su público. Por su parte, el corredor nacional finalmente concluyó en sexta posición a 4'21" del nuevo campeón de Europa.