El Israel-Premier Tech cambiará de nombre y reformará su estructura

El Israel-Premier Tech inciará una nueva etapa alejado de su vinculación con Israel, así lo anunció la escuadra este lunes 6 de octubre en un comunicado oficial. El equipo, que cuenta con 11 años de historia y forma parte de la máxima categoría internacional del ciclismo, UCI World Tour, se ha visto obligado a cambiar de rumbo ante el rechazo de la afición y de la opición pública a causa del genocidio israelí en Gaza. Así, en el comunicado el equipo explica su intención de "alejarse de su actual identidad israelí".

Hace once años se fundó el equipo Cycling Academy con la visión de fomentar el talento joven de países no tradicionales en el ciclismo, como Israel, proporcionando a los aspirantes a ciclistas una vía clara hacia el ciclismo profesional. El nombre Israel-Premier Tech pasó a llamarse así hace cuatro años y durante este periodo los propietarios y la dirección del equipo han reconocido "la necesidad de un cambio".

El empresario canadiense Sylvan Adams, dueño del grupo, ha decidido retirarse de su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, "centrándose en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial", de cara a la temporada 2026.

Todavía se desconoce cuál será el nuevo nombre del equipo.

El comunicado completo del Israel Premier Tech

"Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo".

La Vuelta, el detonante

Lo sucedido en la pasada Vuelta a España donde numerosas manifestaciones reclamaron en todas las etapas la expulsión del Israel-Premier Tech, ha sido el detonante que ha derivado en que el equipo se replantee su futuro y su estructura. En La Vuelta, varias etapas se vieron afectadas e incluso suspendedidas. El episodio más llamativo fue en la última etapa que se iba a desarrollar en las calles de Madrid y que tuvo que ser suspendida.