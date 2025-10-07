Confirmación de campanillas para la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca

Con la temporada de carretera tocando a su fin, es momento para que el ciclocross se desperece. Un corredor consagrado en ambas modalidades, campeón Europeo Sub-23 en el asfalto y Absoluto en las campas, ha sido la primera gran estrella de la modalidad invernal del ciclismo en anunciar su calendario para la inminente campaña; y en él figura la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026. El belga Thibau Nys, ganador el año pasado de la prueba Elite masculina en el circuito alicantino, volverá el domingo 18 de enero a los parques de Foietes y El Moralet para tratar de revalidar su título.

Thibau Nys, ganador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026. / Luis Ángel Gómez / SprintCycling

"Tener a Thibau Nys con nosotros significa muchísimo", explica Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026. "Es el campeón de Europa, el campeón de Bélgica, y el hijo de una leyenda que llevó el ciclocross a todas las partes del mundo. Que él haya fijado su calendario e incluido de nuevo nuestra prueba es un sueño que, hace algunos años, era inimaginable. Estamos muy contentos de que, desde ya, las principales figuras del ciclocross se apunten al ciclocross de Benidorm".

Trayectoria de Thibau Nys

Thibau Nys (2002, Bonheiden) ha crecido entre ruedas y barro. Su padre, Sven, es uno de los rostros más populares de Bélgica y una de las mayores leyendas de toda la historia del ciclocross. Desde su salto a la categoría Sub-23, el 'Pequeño Caníbal' se ha reivindicado carrera a carrera hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la escena con los colores del conjunto Baloise-Glowi Lions: campeón del mundo Sub-23 en 2023 y bronce absoluto este año, es el vigente campeón tanto de Europa como de Bélgica. También hace sus pinitos en la carretera con el equipo Lidl-Trek, con quienes ganó el pasado mes de abril el Gran Premio Miguel Indurain para conocer en verano el Tour de Francia.

La relación de Thibau Nys con la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca es estrecha y significativa: ha participado en sus tres ediciones, y siempre ha subido al podio. En la inaugural de 2023 lo hizo como ganador Sub-23; en la segunda, ya como Elite, acompañó a Wout van Aert y Michael Vanthourenhout en el tercer cajón; y en la tercera, el pasado enero, se impuso a Eli Iserbyt y Lars Van der Haar. Un triunfo que buscará repetir en poco más de tres meses.

Tipos de entrada

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 18€ hasta el 9 de noviembre; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada con vistas a la línea de meta; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2026 pueden adquirirse en el portal https://benidorm26.tickets.ucicyclocrossworldcup.com/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es. El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel, Wout van Aert y Thibau Nys en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida triple, en la Elite femenina. No obstante, el mejor reflejo del éxito de este evento es el ambiente de fiesta y deporte que se respira en Benidorm durante el fin de semana de su celebración.