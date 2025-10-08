La UCI Nations Cup Júnior acoge a la Volta a Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo

La Volta Ciclista a Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo han pasado a formar parte de la UCI Nations Cup Júnior, que es la máxima categoría mundial para ciclistas Sub-19, según informaron los organizadores de ambas carreras.

La Nations Cup Júnior es el circuito en el que compiten las mejores selecciones nacionales del mundo.

"Esta designación supone un reconocimiento al trabajo organizativo y al compromiso de Castellón con el desarrollo del ciclismo base, situando a la provincia al nivel de sedes históricas como la Paris–Roubaix Juniors (Francia) o E3 Saxobank Classic (Bélgica)", valoró la organización de ambas carreras.

Fechas

La Volta a Castelló se disputará del 16 al 18 de abril del próximo año; mientras que el Trofeo Víctor Cabedo se celebra el domingo 19 del mismo mes.

Las dos competiciones otorgarán puntos UCI para la clasificación mundial de la categoría y contarán con la participación de las selecciones nacionales. En total, se espera la presencia de más de un centenar de corredores con sus selecciones nacionales, lo que generará un notable impacto deportivo, turístico y económico en la provincia de Castellón.

"La consolidación de la Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo en la máxima categoría internacional dentro del calendario UCI junior refuerza nuestro proyecto, y supone la primera vez que una organización española recibe este tipo de pruebas en categoría masculina", afirmó el director y organizador de las carreras, José Cabedo.