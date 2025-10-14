Gran Fondo de La Nucía
Perico Delgado y Samu Sánchez, preparados para el Gran Fondo de La Nucía
Los cicloturistas tendrán la oportunidad de pedalear junto a las leyendas este domingo 19 de octubre
Últimos dorsales disponibles para el Medio y Gran Fondo
El II Gran Fondo de La Nucía contará con las leyendas del ciclismo Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008) o el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89), el próximo domingo 19 de octubre. Esta prueba está diseñada por el “mítico” Miguel Induráin” cuenta con dos modalidades: Gran Fondo (132 km.) y Medio Fondo (56 km.+ 36km.). Los rezagados pueden inscribirse en https://granfondolanucia.com/ , pero deben darse prisa ya que sólo quedan los últimos dorsales.
Los aficionados y aficionadas al ciclismo podrán pedalear junto a Perico, Dori y Samu Sánchez en el Gran Fondo de La Nucía el próximo domingo 19 de octubre, en una experiencia ciclista única sobre un espectacular recorrido por las carreteras más emblemáticas de la montaña alicantina, con puerto míticos como “Coll de Rates”, paisajes impresionantes y un ambiente inigualable. La salida será a las 8,30 horas desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, dónde estará situada también la meta.
Medio y Gran Fondo
Esta prueba ciclista de carretera tendrá dos modalidades: Medio y Gran Fondo, para que cada uno afronte su “reto” sobre el espectacular recorrido diseñado por Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia.
El Gran Fondo tendrá un recorrido de 132 km. con +2.275 m de desnivel, para quienes buscan un auténtico reto. El Medio Fondo serán (56km + 36 km.), una opción especial donde los participantes rodarán 56 km cronometrados, realizando la parte final con tráfico abierto (36 km.) hasta la meta en La Nucía.
Últimos dorsales
La inscripción al II Gran Fondo de La Nucía incluye dorsal, maillot oficial exclusivo del evento, bolsa del corredor con regalos, avituallamientos Premium, comida final y asistencia técnica y mecánica durante la ruta. Sólo quedan los últimos dorsales en https://granfondolanucia.com/ ya se han superado los 1.000 inscritos e inscritas.
Además hay descuentos para inscripciones grupales. La recogida de dorsales será en el Estadi Olímpic Camilo Cano el sábado 18 de octubre de 16 a 21 horas y el domingo de 6,30 a 7,30 horas. Habrá un briefing oficial del Gran Fondo La Nucía, el sábado a las 20:10 h en la zona del escenario.
Sábado: Critérium con Del Toro y Ferrand- Prévot
El día antes del Gran Fondo, sábado 18 de octubre por la tarde, los aficionados al ciclismo podrán disfrutar del Critérium Internacional de La Nucía, un auténtico show con los mejores ciclistas del mundo: Isaac Del Toro (UAE, segundo el Giro 2024), Pauline Ferrand-Prévot (VISMA, campeona del Tour 2025), leyendas y estrellas actuales competirán cara a cara en un formato único lleno de emoción, velocidad y espectáculo.
Un evento gratuito y abierto al público que se celebra el sábado a partir de las 16 horas, que arrancará con la firma de autógrafos de las estrellas del ciclismo del hoy y del ayer, justo delante del Estadi Olímpic de La Nucía. Entre sus participantes destacan Isaac Del Toro (UAE-Emirates), Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), el valenciano Eric Igual (doble campeón del mundo junior en pista) y leyendas del ciclismo como Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008) o el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89).
La Nucía, epicentro del ciclismo
Con una infraestructura deportiva de primer nivel y una afición entregada, La Nucía se prepara este fin de semana para acoger de nuevo este espectáculo ciclista que servirá de colofón a la temporada. La cita no sólo atraerá a seguidores locales y provinciales, sino que también recibirá visitantes de otros puntos de España y del extranjero, consolidando el evento como un motor deportivo y turístico para la Marina Baixa.
Más información sobre el Gran Fondo y Critérium La Nucía 2025 en: https://granfondolanucia.com/
