El Gran Fondo La Nucía entra en las UCI Gran Fondo World Series

El maillot arcoíris de campeón del mundo pasa por La Nucia. El Gran Fondo La Nucía da un paso más y se incorpora al calendario internacional de las Gran Fondo World Series a partir de 2026, convirtiéndose en una de las pocas pruebas españolas integradas en este prestigioso circuito avalado por la UCI (Unión Ciclista Internacional).

La cita alicantina se consolida así como un referente mundial del ciclismo amateur y profesional, reafirmando a La Nucía, Ciudad del Deporte, como uno de los grandes epicentros del ciclismo.

Un salto internacional

La inclusión del Gran Fondo La Nucía en las UCI Gran Fondo World Series supone el reconocimiento a la calidad organizativa, el entorno natural de la Costa Blanca y la enorme acogida que la prueba ha tenido desde su creación.

La edición de 2026 será una de las últimas del calendario mundial, lo que convertirá a La Nucía en una gran final de temporada para ciclistas de todo el mundo que buscarán clasificarse para el Mundial UCI Gran Fondo.

"Este salto sitúa a La Nucía en el mapa ciclista internacional. La prueba se convertirá en un punto de encuentro entre aficionados y profesionales de la modalidad, con el respaldo de la UCI y la proyección que merece este territorio", ha señalado Javier Castellar, director y organizador de La Nucia Cycling.

Últimos dorsales para el Gran Fondo 2025

La noticia llega justo en la semana previa a la celebración del Gran Fondo La Nucía 2025, que tendrá lugar este domingo 19 de octubre, con un recorrido diseñado por Miguel Induráin.

Los participantes recibirán el maillot oficial del evento, bolsa del corredor, avituallamientos premium y todos los servicios de una prueba de primer nivel.

Las inscripciones para 2025 están a punto de agotarse, por lo que la organización invita a los ciclistas a aprovechar estos últimos días para unirse antes de que se cierren las plazas.

Inscripciones abiertas en: www.granfondolanucia.com

Y además... el sábado, espectáculo con las estrellas del ciclismo

Antes del momento de los cicloturistas será el de los grandes profesionales en el Critérium de La Nucía, un evento único que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del ciclismo mundial.

Entre ellas Pauline Ferrand-Prévot, Perico Delgado, Dori Ruano, Dylan Van Baarle, Isaac del Toro, Samuel Sánchez, Eric Igual, Héctor Álvarez y Pepe Recio, en el primer Critérium mixto de la historia, donde hombres y mujeres competirán juntos en un formato diseñado para el espectáculo.

Desde las 15:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente, el público podrá disfrutar de firmas de autógrafos, presentación de equipos, zona Expo, food trucks, música y animación, convirtiendo la víspera del Gran Fondo en una auténtica fiesta del ciclismo abierta a todos los aficionados.

Las inscripciones para 2026 se abrirán el sábado

Durante la jornada del sábado 18 de octubre, coincidiendo con la celebración del Criterium, se abrirán las inscripciones para la edición 2026, que formará parte oficialmente del circuito Gran Fondo World Series.

Los participantes y asistentes tendrán preferencia para obtener su dorsal para el próximo año, asegurando su plaza para una edición que se espera multitudinaria.

"La edición 2026 será histórica: formar parte de las World Series atraerá a ciclistas de todo el mundo. Animamos a todos los que nos acompañan este año a coger ya su dorsal para vivirlo desde dentro", añade Javier Castellar.