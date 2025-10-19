La Nucía vive un fin de semana histórico de ciclismo con el éxito del Critérium y el Gran Fondo 2025

La Ciudad del Deporte de La Nucía ha cerrado el fin de semana este domingo 19 de octubre con la celebración del Gran Fondo La Nucía 2025, tras la espectacular jornada del sábado en el Critérium. Miles de aficionados, ciclistas y leyendas del deporte se han reunido en La Nucía en un ambiente emocionante marcado por el buen tiempo, la diversión y el éxito organizativo.

Un recorrido espectacular / GF La Nucía

El sábado, el Critérium ofreció un show vibrante con la participación de estrellas internacionales como Isaac del Toro, Dylan van Baarle o Héctor Álvarez, entre otros grandes nombres.

El domingo, el Gran Fondo consolida el éxito

La bonita y soleada mañana de La Nucía ha acogido el esperado Gran Fondo que ha reunido a más de 1000 ciclistas venidos de toda España y del extranjero para disfrutar de los paisajes y carreteras de la provincia.

El recorrido diseñado por Miguel Indurain ha sido todo un éxito entre los diferentes cicloturistas que han disfrutado de los puertos más emblemáticos de la zona en las más de 4 horas que ha durado el recorrido para la gran parte de los participantes.

El nutrido pelotón ha estado compuesto por las grandes estrellas Perico Delgado, Dori Ruano, Samuel Sánchez y el profesional Sergio Samitier. Ellos han estado acompañados de más de 1200 participantes que han vivido una jornada perfecta: buen tiempo, carreteras seguras y un ambiente de compañerismo que ha definido el espíritu del evento este fin de semana.

La llegada a meta en la Ciudad del Deporte se ha convertido en una fiesta, con música, comida para participantes y familiares y la entrega de premios para cerrar el día.

La Nucía formará parte de las Gran Fondo World Series 2026

El trabajo de la organización ya está enfocado en la próxima edición con el anuncio de que el Gran Fondo La Nucía formará parte del calendario internacional de las Gran Fondo World Series a partir de 2026, lo que sitúa a la prueba entre las más prestigiosas del mundo y consolida a La Nucía como referente global del ciclismo amateur y profesional.