Albert Torres conquista el oro en el ómnium del Mundial de Pista de Santiago de Chile

El velódromo de Santiago de Chile pasará a la historia del ciclismo español por ser el escenario en el que Albert Torres, tras una carrera mayúscula, puso el gran colofón a su carrera profesional proclamándose campeón del mundo de ómnium. El ciclista de la Selección Española ha logrado una victoria que perseguía desde hace años y que por fin se ha hecho realidad gracias a una actuación muy sólida en las cuatro pruebas del ómnium que le han permitido concluir la jornada con 133 puntos y superar por la mínima al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder.

Así fue la competición

La competición arrancó con Torres cuarto en el scratch, una buena posición que le permitió desarrollar confianza de cara al resto de la competición. En el tempo race fue tercero, al igual que en la prueba de eliminación, donde gestionó la carrera de forma impecable manteniendo la cabeza del grupo y exhibiendo una lectura de carrera propia de un especialista consumado. Estos resultados le llevaron a iniciar la decisiva puntuación final en primera posición.

Un momento de la competición mundial. / RFEC / Yago Urrutia

En la prueba de puntuación, la tensión y emoción fueron máximas hasta el último sprint. Torres dependía de que el danés Larsen no ganará el sprint final para hacerse con el arcoíris y así fue. Su fantástica gestión de la prueba final dio sus frutos y al cruzar la línea de meta, empapado en lágrimas de alegría y alivio, se coronó como campeón del Mundo. El merecido premio a una carrera extraordinaria en la que faltaba el arcoíris en la gran prueba olímpica individual y que hoy por fin ya figura en su palmarés. Atrás quedan las fracturas de clavícula de este año y la caída en los Juegos de París para que este triunfo adquiera más valor que nunca.

"La gente que me conoce sabe de la importancia de conseguir este maillot y de la dificultad que requiere. Antes de la carrera tenía ciertas dudas semanas atrás, pero ha sido increíble, no me lo creía hasta el final porque se me había complicado un poco la carrera. Estar acompañado de mi familia, la federación y el apoyo del equipo me ha facilitado cumplir mis objetivos en la pista. No me lo creo, lo tengo que digerir y asimilar", confesaba el balear al término de la prueba.

El resto de internacionales españoles

En cuanto a la participación del resto de los representantes de la Selección Española en esta jornada, Helena Casas logró la 23ª posición en el Kilómetro CRI con un crono de 1'10"228; mientra que Izzy Escalera fue 16ª con un registro de 4'47"512 en la persecución individual.