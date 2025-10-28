La Shimano Super Cup Massi La Nucía 2026 abre inscripciones este jueves

Este jueves 30 de octubre se abren las inscripciones para la Shimano Super Cup Massi MTB XCO 2026 de La Nucía, que se celebrará el 7 y 8 de febrero. La Nucía será la primera prueba puntuable de este circuito internacional de bicis de montaña, categoría UCI C1, que cada año reúne a los y las mejores bikers en el inicio de temporada.

Las inscripciones para la Shimano Super Cup Massi MTB XCO 2026 de La Nucía se abrirán el próximo jueves 30 de octubre a las 12 horas en la web: https://supercupmtb.com/carreras/la-nucia-super-cup-massi/

Mejores bikers en La Nucía

Será el quinto año que “La Nucía, Ciudad del Deporte” albergue esta competición de la Shimano Super Cup Massi MTB XCO por lo que han pasado campeones olímpicos como Tom Pidcock o Pauline Ferrand-Prévot y campeones mundiales como Sam Gaze o Jolanda Neff; así como el bronce olímpico y campeón español David Valero.