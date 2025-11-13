David Valero realizará una firma de autógrafos en la XXIV Marcha BTT de La Nucía

Quedan pocos días para la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña La Nucía, que se celebrará el domingo día 23 de noviembre. Para hacerlo una verdadera “experiencia mtb” para todos los participantes se están programando actividades paralelas como una “firma de autógrafos” del bronce olímpico y campeón de España, David Valero, en la recogida de dorsales el sábado por la tarde. Paralelamente se ha programado una “Jornada de Tecnificación” para chicas con Rocío “Dinamita” del Alba, con plazas limitadas (20).

Todos los participantes en la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía pedalearán junto a los ciclistas profesionales del equipo BH Coloma Team UCI MTB como David Valero, campeón de España y bronce olímpico, la campeona de Francia Olivia Onesti o el también olímpico Jofre Cullell. Así como la leyenda del MTB Carlos Coloma (bronce en Río 2016). Una oportunidad única de “disfrutar de tu deporte favorito junto a los mejores bikers nacionales e internacionales”.

La Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía está organizada por “La Nucía Coloma Bike Club”, BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Superados los 300 dorsales

Las inscripciones marchan a buen ritmo y ya se han superado los 300 dorsales, por lo que desde la organización se recomienda inscribirse lo antes posible para no quedarse sin plaza. Hay dos categorías: mtb y e-bike y tendrá un espectacular recorrido de 33 km. y 950 metros desnivel +, diseñado por Carlos Coloma, medallista olímpico en Río 2016. Las inscripciones son sólo online a través de https://www.chiplevante.com/

La salida y meta será en el Estadi Olímpic Camilo Cano, que vivirá el domingo 23 de noviembre una nueva fiesta del mountain bike.

Marcha MTB La Nucía 2025. / La Nucía Coloma Bike Club

Firma de David Valero

Todos los inscritos a la XXIV Marcha de bicis de montaña de La Nucía tendrán la oportunidad de llevarse el autógrafo y una foto con el legendario David Valero, bronce olímpico y actual campeón de España (10 entorchados nacionales XCO, récord absoluto). El referente del MTB nacional realizará esta “firma de autógrafos” el sábado 22 de noviembre de 18 a 20 horas, coincidiendo con la “recogida de dorsales”. De esta forma todos y todas las participantes se llevarán un recuerdo único de esta edición, la firma y selfie con el legendario David Valero, que este año se despide del XCO y de la Copa del Mundo.

Jornada de Tecnificación

Para fomentar el MTB femenino se realizará una actividad paralela el sábado por la mañana una “Jornada de Tecnificación con Rocío “Dinamita” del Alba”, de 10 a 13 horas, con salida y llegada en el Estadi Olímpic. Las plazas están limitadas a 20, para que sea una tecnificación más personalizada por las espectaculares sendas y trialeras de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Las inscripciones ya están abiertas en https://bit.ly/TecnificacionRocioDinamita