El futuro del ciclismo paralímpico valenciano pedalea con fuerza

El ciclista de Castellón Héctor Acevedo Ruiz, y el valenciano Nacho Rodrigo Cantó han participado en la concentración nacional del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, celebrada este pasado fin de semana en Madrid. Ambos deportistas desarrollan su talento deportivo dentro del programa impulsado por Cofidis, el Comité Paralímpico Español (CPE) y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en el marco de "Cofidis Pedaleando Contigo".

La concentración ha reunido a los integrantes del equipo nacional, compuesto también por Manuela Vos (56 años, Madrid), David Mouriz (42 años, Ferrol), Juan Alberto Jiménez (28 años, Zaragoza), Imanol Arriortua (27 años, País Vasco), Joan Sansó (25 años, Mallorca), Roberto Martínez (17 años, Madrid), Verónica Rodríguez (37 años, Asturias), Eneko Arrieta (14 años, País Vasco), Lucía Peña (14 años, Ávila) e Iraide Rodríguez (17 años, Madrid).

Durante las jornadas, los deportistas han completado sesiones de entrenamiento en carretera, ejercicios de técnica, charlas sobre nutrición, salud deportiva y dinámicas de cohesión grupal, orientadas a fortalecer tanto su preparación física como su desarrollo personal dentro del programa.

Dos deportistas definidos por el esfuerzo

A sus 15 años, Héctor Acevedo Ruiz, originario de Castellón de la Plana, es estudiante y practica ciclismo paralímpico en bicicleta en la clase MC5. Es uno de los deportistas más prometedores del ciclismo paralímpico español, habiendo entrado en el programa de promesas en 2022 como "kid".

"Cuando entré en el equipo Cofidis me di cuenta de que siendo parte de él podría crecer mucho profesionalmente, y así ha sido. Mi objetivo ahora es ir superándome y llegar a lo más alto posible", aseguró el joven ciclista.

Héctor Acebedo. / Mariano Herranz

Por su parte, Nacho Rodrigo Cantó -de 18 años- y natural de Valencia, es un deportista de ciclismo paralímpico especializado en tándem como ciclista con discapacidad visual, aunque también es estudiante. Compite en tándem en la clase B (destinada para ciclistas con discapacidad visual que corren con un piloto-guía). Su piloto en el tándem es Óscar Hernandez (33 años, Valencia), también parte del programa de promesas. Es miembro del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas desde 2020 y ha obtenido resultados como el 10º puesto en contrarreloj en el Mundial de Ronse 2025.

"Ser parte del Equipo Cofidis me ha dado la posibilidad de conocer el ciclismo paralímpico, de competir en Tándem y sobre todo de competir y crecer a nivel internacional. Mi objetivo es seguir mejorando, posicionándome a nivel internacional y, además, ser parte de unos Juegos Paralímpicos serían uno de mis sueños", señaló Nacho.

Compromiso con el futuro del ciclismo paralímpico

El Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, creado en 2018, tiene como objetivo detectar y formar a nuevos talentos del ciclismo adaptado español, ofreciendo recursos técnicos y humanos para impulsar su rendimiento y favorecer su acceso a la selección nacional. Desde su puesta en marcha, más de treinta deportistas han formado parte del proyecto, que combina entrenamiento, apoyo psicológico y formación en valores.

El programa se integra dentro de la plataforma "Cofidis Pedaleando Contigo", que engloba todas las acciones de la compañía vinculadas al ciclismo: el equipo profesional Cofidis Team, el programa de Educación Vial y el compromiso con la inclusión y la movilidad sostenible.

"El programa se ha estabilizado como una fuente de captación y formación de ciclistas paralímpicos, y sigue siendo un proyecto igual de emocionante que el primer día", destaca Begoña Luis Pérez, Seleccionadora Nacional de Ciclismo Paralímpico y directora del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo.

"Hemos conseguido formar a ciclistas que han obtenido excelentes resultados en campeonatos del mundo, y otros que han formado parte del equipo del Team Relay Nacional. Nuestro objetivo llegar a que algunas de estas promesas disputen unos Juegos Paralímpicos", añade.