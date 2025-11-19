El domingo se celebra la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña La Nucía

La XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña La Nucía, se celebrará el domingo día 23 de noviembre. Desde la organización de la prueba se han organizado diferentes actividades durante el fin de semana y entre otras, el domingo se podrá realizar una visita cultural gratuita al casco antiguo de La Nucía. Además, para los amantes del “MTB” se ha programado una “firma de autógrafos” del bronce olímpico y campeón de España, David Valero, en la recogida de dorsales el sábado por la tarde y una “Jornada de Tecnificación” para chicas con Rocío “Dinamita” del Alba.

Todos los participantes en la XXIV Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía pedalearán junto a los ciclistas profesionales del equipo BH Coloma Team UCI MTB como David Valero, campeón de España y bronce olímpico, la campeona de Francia Olivia Onesti o el también olímpico Jofre Cullell. Así como la leyenda del MTB Carlos Coloma (bronce en Río 2016). Una oportunidad única de “disfrutar de tu deporte favorito junto a los mejores bikers nacionales e internacionales”.

La Marcha de Bicicletas de Montaña de La Nucía está organizada por “La Nucía Coloma Bike Club”, BH Coloma Team y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana con la colaboración de concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía y la Diputación de Alicante.

Visita cultural a La Nucía

Los acompañantes de los participantes en la Marcha BTT La Nucía tendrán la oportunidad de realizar una visita cultural al casco antiguo de La Nucía. El domingo, una vez realizada la salida de la Marcha BTT La Nucía, los interesados podrán conocer las calles, monumentos, origen, historia y lugares más representativos de La Nucía. La salida será desde el Estadi Olímpic y las inscripciones se deben realizar previamente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tG1TPNFUt2boGSxk6

Últimos días de inscripción

Quedan pocos dorsales para esta edición de la Marcha BTT La Nucía del domingo 23 de noviembre. El plazo se cerrará este jueves 20 de noviembre y hay dos categorías: MTB y e-bike. Esta prueba tendrá un espectacular recorrido de 33 km. y 950 metros desnivel +, diseñado por Carlos Coloma, medallista olímpico en Río 2016. Las inscripciones son sólo online a través de https://www.chiplevante.com/es/prueba/marcha-btt-la-nucia-550-2025

Actividades MTB

Todos los inscritos a la XXIV Marcha de bicis de montaña de La Nucía tendrán la oportunidad de llevarse el autógrafo y una foto con el legendario David Valero, bronce olímpico y actual campeón de España (10 entorchados nacionales XCO, récord absoluto). El referente del mtb nacional realizará esta “firma de autógrafos” el sábado 22 de noviembre de 18 a 20 horas, coincidiendo con la “recogida de dorsales”.

Para fomentar el mtb femenino se realizará una actividad paralela el sábado por la mañana una “Jornada de Tecnificación con Rocío “Dinamita” del Alba”, de 10 a 13 horas, con salida y llegada en el Estadi Olímpic. Las plazas están limitadas a 20, para que sea una tecnificación más personalizada por las espectaculares sendas y trialeras de La Nucía. Inscripciones en https://bit.ly/TecnificacionRocioDinamita