Pogacar reabre el debate sobre el calendario: “Si cambiaran las fechas del Giro y LaVuelta sería mejor”

Tadej Pogacar no necesitó atacar en un puerto ni destrozar un pelotón para provocar un terremoto en el ciclismo internacional. Le bastó una frase, lanzada en mitad de su semana de entrenamientos en Gran Canaria, para resucitar un viejo debate: el lugar que ocupan el Giro de Italia y la Vuelta a España en el calendario. El esloveno, múltiple ganador del Tour y actual campeón del mundo, fue directo: le gustaría volver a correr LaVuelta, pero las fechas lo complican todo. Y ahí soltó la bomba. “Si cambiaran el Giro y LaVuelta sería mucho mejor por clima y para acudir”, aseguró, abriendo un melón que llevaba años madurando en los despachos de organizadores y en los pasillos de la UCI.

Pogacar señala el problema: un calendario que no encaja para los grandes líderes

El razonamiento del líder del UAE Team Emirates-XRG es tan simple como contundente. El Giro, situado en mayo, exige una preparación larga, fría y dura, incompatible con la obligación de llegar al Tour en julio en estado de forma perfecto. Tras semejante desgaste, aterrizar competitivo en LaVuelta (actualmente en agosto y septiembre) se convierte casi en un ejercicio de ciencia ficción.

De ahí que el esloveno plantee invertir el orden: primero LaVuelta, después el Tour y por último el Giro. Una alteración que le permitiría acudir a la ronda española con garantías y, de paso, otorgaría a la carrera dirigida por Javier Guillén un protagonismo mundial sin precedentes.

Tadej Pogacar gana en Lombardía, el año pasado. / IL LOMBARDIA

Gran Canaria, el laboratorio donde Pogacar afila el cuchillo

La elección del lugar para hacer pública su reflexión no fue casual. Pogacar ejerce estos días de embajador del proyecto Gran Canaria 365, una iniciativa que busca consolidar la isla como destino ciclista de referencia internacional. Y no son palabras vacías: el clima amable, la dureza del terreno y la conectividad global convierten este rincón volcánico en un “gimnasio” perfecto para los aspirantes al Tour.

Durante la semana, Pogacar, Ciccone, Tiberi y otros compañeros de élite han recorrido puertos como Los Cercados de Espino, Soria o Barranquillo Andrés. Terrenos ásperos, exigentes, lejos de cualquier postal de playa y mojito. El culmen llegará con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, donde Pogacar ya ha confirmado su presencia. Para él, si hay un reto, no hay duda: se afronta.

Como resumió Antonio Morales, presidente del Cabildo, “el hecho de que una figura como Pogacar entrene aquí convierte a Gran Canaria en un escaparate mundial”. Su presencia funciona como sello de garantía: si el esloveno elige esta isla para preparar la temporada, será por algo.

2026: un curso con pocas dudas y muchas ambiciones

Pese a que el calendario oficial aún no se ha cerrado, Pogacar ya ha coloreado en rojo dos objetivos para 2026: Milán-San Remo y París-Roubaix, las únicas grandes clásicas que aún se le resisten. También ha analizado el Tour 2026, que arrancará en Barcelona: “serán tres semanas duras”, comentó con naturalidad, como quien pide un menú del día.

El problema no está en Francia, sino en España. Pogacar ganó LaVuelta, la conoce, le gusta, quiere volver… pero el calendario no le da un respiro. En su cabeza, el encaje perfecto se produciría con un simple movimiento de fechas. Y si ese cambio llegara, el regreso del esloveno a la carrera española podría convertirse en una realidad inmediata.

Un campeón que ya no compite solo por ganar, sino por completar

A sus 27 años, Pogacar parece decidido a dejar un sello imborrable en cada rincón del ciclismo. No se conforma con dominar; quiere conquistar cada cima, cada monumento y cada reto que el calendario ofrece. Tras una temporada 2025 que muchos ya comparan con las exhibiciones más legendarias de Eddy Merckx, reconoce que será “un problema” si baja el nivel en 2026. Su hambre no tiene freno. Entre sus objetivos menos comentados pero igual de ambiciosos está Montreal, donde sueña con lograr un triplete histórico: dos Mundiales consecutivos y una victoria que aún se le resiste.

El esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, en el podio del Tour de Francia. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

España, la pieza del puzzle que Pogacar todavía quiere recolocar

El ciclismo español y Pogacar mantienen una relación especial. España fue el territorio donde el esloveno dio algunos de sus primeros golpes de autoridad. LaVuelta lo idolatra. Y su vuelta (si las fechas lo permiten) sería un impacto mediático y deportivo de dimensiones gigantescas. La propuesta está sobre la mesa. El debate ha vuelto. Y si algo ha demostrado el esloveno es que, cuando habla, el ciclismo escucha. Y cuando se sube a la bicicleta, sencillamente lo cambia todo.