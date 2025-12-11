El Movistar Team 2026 echa a rodar en Valencia

Los equipos UCI WorldTour inician estos días la pretemporada y la mayoría ha vuelto a elegir la Comunitat Valenciana como centro de operaciones para sus concentraciones previas al inicio de la temporada oficial. El Movistar ha sido uno de los primeros en llegar que además ha elegido la ciudad de València para celebrar la puesta de largo de su nuevo proyecto para 2026. El Aula Magistral del Palau de Les Arts de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha servido de marco al acto de presentación que ha contado con la presencia de la alcaldesa de València, María José Catalá y de Borja Ochoa, presidente de Telefónica España. El mítico Perico Delgado ejerció de maestro de ceremonias. El acto contó con la presencia de varias escuelas de ciclismo afectadas por la reciente DANA y que Movistar Team visitó el año pasado. El equipo ciclista quiso rendirles homenaje, reiteró su apoyo al deporte base y a la recuperación de las instalaciones dañadas.

La estructura ciclista con más historia del pelotón internacional afrontará en 2026 su 47ª temporada en la élite mundial. Durante el acto se presentaron oficialmente las plantillas del Equipo Masculino, Equipo Femenino y el Equipo de Desarrollo, reafirmando el compromiso del proyecto con la formación, la igualdad y el alto rendimiento. En total 56 hombres y mujeres forman parte del club sumando sus tres formaciones.

En el acto se presentó a los integrantes del equipo / EFE

Caras nuevas

El conjunto WorldTour masculino incorpora este año a Cian Uijtdebroeks (Bélgica), Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López (España) y Pavel Novák (República Checa). En el apartado femenino, la principal novedad es la llegada de la italiana Francesca Barale.

La campeona del mundo de contrarreloj, Marlen Reusser, estrenará los colores arcoíris en las pruebas contra el crono, mientras que Iván Romeo y Sara Martín lucirán sus maillots de campeones de España.

Además, se presentó oficialmente el nuevo proyecto formativo Movistar Team Academy, la plataforma con la que el equipo refuerza su apuesta por detectar y desarrollar talento joven en todas las categorías del ciclismo.

El Movistar se hizo la foto de familia / EFE

Presentación del nuevo maillot

El evento sirvió también para revelar el nuevo maillot diseñado por GOBIK. Para el nuevo kit de Movistar Team, GOBIK buscó una estética futurista, una evolución que proyectara innovación y rendimiento sobre una base blanca. Las texturas tecnológicas, los gráficos iridiscentes y las transparencias se combinaron para crear un diseño impactante, que reflejase la identidad y el espíritu vanguardista del equipo.

Enric Mas, muy motivado

El mallorquín Enric Mas espera regresar mejor de lo que estaba antes de tener que retirarse del Tour de Francia y ser operado de varices en la pierna izquierda a mitad de octubre. "Recuperado y con muchas ganas. Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando, vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido y espero empezar con buen pie la temporada 2026. Espero volver un poco mejor que antes", apuntó.

"Fue duro, es una lesión, son cosas del deporte y la vida y hay que aceptarlo y espero que no me vuelva a pasar hasta que me retire", añadió el balear que no detalló cuándo piensa que estará listo para volver a competir.

El Día Menos Pensado' regresa en 2026

Movistar Team confirmó el esperado regreso de El Día Menos Pensado, la serie documental que ha permitido al público conocer desde dentro los retos y emociones del ciclismo profesional. La quinta edición se estrenará en 2026 y volverá a mostrar la cara más humana y competitiva del equipo.

Eusebio Unzué, Manager General de Abarca Sports, afirmó: “Afrontamos una ilusionante nueva temporada junto a Telefónica, confirmando su compromiso con este proyecto que compartimos desde hace tantos años. Entramos en una etapa renovada y ambiciosa, marcada por la llegada de importantes fichajes que reforzarán nuestra competitividad en todos los terrenos y darán un nuevo impulso a la estructura deportiva del equipo.”

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, señaló: “Movistar Team es uno de los grandes símbolos de Telefónica. No solo es nuestro patrocinio más longevo, es una alianza que representa quiénes somos: trabajo colectivo, innovación y capacidad para llegar a cada hogar. Cada ciclista lleva en su maillot la M de Movistar, una historia y unos valores que nos definen, y confiamos en que la defiendan con profesionalidad, compromiso y espíritu de equipo.”

MOVISTAR TEAM 2026

Roger ADRIÀ (New), Jorge ARCAS, Orluis AULAR, Jon BARRENETXEA, Carlos CANAL, Pablo CASTRILLO, Jefferson CEPEDA, Iván G. CORTINA, Davide FORMOLO, Raúl G. PIERNA (New), Michel HESSMANN, Juanpe LÓPEZ (New), Enric MAS, Lorenzo MILESI, Manlio MORO, Pavel NOVÁK (New), Nelson OLIVEIRA, Diego PESCADOR, Nairo QUINTANA, Iván ROMEO, Javier ROMO, Einer RUBIO, Pelayo SÁNCHEZ, Gonzalo SERRANO, Natnael TESFAZION, Albert TORRES, Cian UIJTDEBROEKS (New)

MOVISTAR TEAM WOMEN 2026

Francesca BARALE (New), Olivia BARIL, Aude BIANNIC, Cat FERGUSON, Sheyla GUTIÉRREZ, Liane LIPPERT, Carys LLOYD, Floortje MACKAIJ, Tota MAGALHAES, Sara MARTÍN, Mareille MEIJER, Paula OSTIZ, Marlen REUSSER, Laura RUIZ, Lucía RUIZ, Arlenis SIERRA, Claire STEELS.

MOVISTAR TEAM ACADEMY 2026 (New)

Markel ARANAZ, Sebastián CASTRO, Javier CUBILLAS, Daniele FORLIN, Jhonatan GUATIBONZA, Eric IGUAL, Lucas JACKSON, Filip NOVÁK, Roger PARETA, Tomás PIOMBO, Mattia PROIETTI, Ibai VILLATE.