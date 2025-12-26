El futuro del ciclocross femenino apuesta por la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026

La británica Zoe Backstedt, vigente campeona del mundo Sub-23 que retomará la competición este domingo en Dendermonde una vez recuperada de las fracturas en su mano y muñeca derechas provcadas por una caída mientras entrenaba a principios de noviembre, ha confirmado que el domingo 18 de enero, estará en los parques de Foietes y El Moralet para disputar la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026.

Zoe Backstedt (2001, Pontyclun) es uno de los grandes nombres del ciclismo femenino actual; y no sólo por su ilustre apellido, heredado de un padre (Magnus Backstedt, ganador de una París-Roubaix) que fue un corredor brillante al igual su madre (Megan Hughes, campeona británica), sino por sus méritos y su potencial. Campeona de todo como Juvenil, ha confirmado su talento en categoría Sub-23 tanto en la carretera (arcoíris contrarreloj en los pasados Mundiales de Ruanda) como en ciclocross (doble título mundial). Su irrupción en la actual campaña de la modalidad invernal del ciclismo se vio pospuesta por una caída entrenando a principio de noviembre, en la cual se fracturó la muñeca. No obstante, ya se encuentra en buena forma y no faltará a su cita con la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, cuyas tres ediciones hasta la fecha ha disputado clasificándose siempre en el top10 de la prueba Elite (7ª en 2023; 10ª en 2024; 6ª en 2025).

"Con Zoe Backstedt tendremos en carrera al futuro y presente del ciclocross femenino", explica Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026. "Hablamos de una ciclista que ya ha ganado varios Mundiales, tanto en ciclocross como en carretera. En tanto que británica, será fundamental de cara a arrastrar a todo ese público británico que se desplaza hasta la provincia de Alicante expresamente para disfrutar de nuestro evento. Para nosotros, contar con las mejores ciclistas del mundo es un premio a la apuesta de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI por otorgar los mismos minutos de televisión y la misma bolsa de premios a las categorías femenina y masculina".

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la General, que costará 20€ hasta el 7 de enero; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito. Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona General y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2€ cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.