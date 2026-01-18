Histórico podio de Felipe Orts en Benidorm

"Por supuesto que sueño con el podio, pero eso es lo que todos queremos", señalaba Felipe Orts en la previa a la prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós. Y el sueño se hizo realidad. El alicantino logró hacer historia en casa subiendo por primera vez al podio en la prueba mundialista de Benidorm, en una carrera en la que el bronce vale casi tanto como el oro teniendo en cuenta que solo le superaron el intratable Mathieu Van der Poel y el campeón belga Thibau Nys.

Un hito para el ciclocrós español y valenciano, que hizo que el de la Vila Joiosa estallara de alegría al final de la prueba en un circuito que conocía a la perfección. "Todo el mundo quería que estuviera en el podio, yo decía que lo iba a intentar pero era muy difícil y es increíble estar en el podio con ellos. Es increíble y creo que vamos a recordar este día para siempre", señalaba Orts en declaraciones a Eurosport.

Entre las claves de su éxito no dudo en destacar el buen entendimiento con Thibau. "Hemos trabajado juntos, también el año pasado en el Europeo nos entendimos bien, sabíamos que lo primero era abrir hueco y luego quizá jugárnosla al sprint. En la última vuelta es muy fuerte, pero estoy contento con el tercer puesto.

El ocho veces campeón nacional desató el entusiasmo en casa, antes sus seguidores, con una magnífica actuación que le permitió subir al podio por tercera vez en la Copa del Mundo y sumar así tres puestos de honor que hacen historia en el ciclocrós español.

Van der Poel, en el momento de entrar a meta en Benidorm. / BenidormCX

Van der Poel, al margen de todos

Van der Poel hizo su carrera. Felipe Orts, que conocía el circuito mejor que nadie, decidió quemar las naves a mitad de la prueba con un ataque que le permitió quedarse como único perseguidor de Van der Poel, que marchaba en su galaxia. El ataque del alicantino lo redujo únicamente Thibay Nys, quien enlazó y sirvió de guía en perfecta comandita con el campeón nacional. El belga le hizo una señal a Orts para que se pegara a su rueda y ambos lograron no ser alcanzados por un grupo numeroso de corredores que marchaba por detrás, todos de calidad, como Tibor del Grosso, Niels Vandeputte o el campeón de Europa Toon Aerts.

Seguir la rueda no fue fácil para Orts, quien cedió unos segundos en la última vuelta, pero apretó los dientes ya con las cunetas emocionadas por su hazaña para firmar el podio. Ya no podía fallar el de Vila Joisa. Los gritos de "Felipe, Felipe" lo llevaron en volandas.

En la general de la Copa del Mundo Van der Poel aumenta su ventaja con 240 puntos, seguido de Thibau Nys con 220 y de Niels Vandeputte con 197. Felipe Orts marcha decimoquinto con 102.

Sofía Rodríguez, 30ª a 3.32 minutos

Quien no logró su objetivo fue la también valenciana Sofía Rodríguez, ya que aunque fue la mejor española de la prueba, acabó trigésima a 3.32 minutos, lejos de su objetivo de alcanzar un 'top 20' tras proclamarse recientemente campeona de España.

En categoría femenina la neerlandesa Lucinda Brand (Baloise) firmó su triunfo matemático en la general de la Copa del Mundo con otra exhibición marca de la casa, esta vez al despegarse en solitario a falta de dos vueltas para el final.

La corredora de Dordrecht, de 36 años, no dio opción a sus rivales y logró la octava victoria sobre 10 pruebas disputadas. De inicio entró en el grupo principal de seis favoritas que abrieron carrera hasta pasado el ecuador, pero a falta de dos vueltas se despegó para entrar en meta en solitario, con un tiempo de 52.03 minutos en los 20 km de recorrido.

La segunda plaza fue para otra neerlandesa, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix), a 10 segundos, y la tercera para la francesa Amandine Fouquenet, a 12.

Noval cuarto en júnior

El asturiano Benjamín Noval repitió la cuarta plaza de 2025 en una carrera en la que la esperanza española fue de menos a más hasta rozar el podio, ya que marcó el mismo tiempo que el tercer clasificado. La victoria se la llevó el italiano Patrik Pezzo, seguido por el belga Giel Lejeune y por otro italiano, Filippo Grigolini.

Italia también se llevó el triunfo en júnior féminas con Giorgia Pellizzotti. La primera española fue Aitana Gutiérrez, décima.

Raúl Mira, decimoséptimo en sub'23

En categoría sub'23 se mostró superior el neeerlandés David Haverdings, quien relegó a los belgas Yordi Corsus y Aaaron Dockx en el podio. El español Raúl Mira ocupó la plaza 17 a 1.12 minutos del vencedor.