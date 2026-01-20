La etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana saldrá de La Nucía

La Nucía será la salida de la “etapa reina” de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026, el sábado 7 de febrero a las 12:00 horas, desde el Estadi Olímpic. Tendrá 172 km. y cinco puertos de montaña por lo que será decisiva para esta edición, que contará con la presencia de Remco Evenepoel (BORA), campeón del mundo contrarreloj, el portugués Joao Almeida (UAE) y el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) y un total 9 equipos World Tour.

Los aficionados y aficionadas del ciclismo podrán disfrutar de todo el montaje y salida de esta importante carrera por etapas, la primera en Europa en 2026. La Volta Comunitat Valenciana es una prueba UCI ProSeries que será retransmitida en directo por Eurosport, por lo que tendrá una gran repercusión mediática y supondrá una gran promoción para “La Nucía, Ciudad del Deporte” a nivel nacional e internacional. Tendrá un total de 5 etapas y 600,5 km y se desarrllará del 4 al 8 de febrero.

Etapa reina y 5 puertos

La cuarta etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana tendrá la salida en La Nucía, desde el Estadi Olímpic Camilo Cano, el sábado 7 de febrero a las 12:00 horas. Será una etapa montaña con cinco puertos y 3.300 metros de desnivel en 172 km. de recorrido. Destacan Coll de Rates, el Alto del Miserat y la subida final a Cumbres del Sol, precedida del “Muro de Pou” con rampas del 22%. Será una etapa decisiva, con meta en Teulada, para la general final de la VCV.

Nueve equipos World Tour y Evenepoel

La Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell 2026 contará con un pelotón de gran nivel internacional al ser una prueba UCI ProSeries con 9 equipos World Tour: UAE Team Emirates XRG, Movistar Team, INEOS Grenadiers, Lidl Trek, Bahrain Victorious, Red Bull BORA – Hansgrohe, NFN Cycling Team, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility.

Ente los participantes destaca la presencia del belga Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) que será el rival a batir en esta edición 2026. También destaca la presencia del portugués Joao Almeida que capitaneará el todopoderoso UAE o el completo sprinter danés Mads Pedersen que liderará la escuadra del Lidl-Trek. Otros ciclistas que están llamados a ser protagonistas en la VCV 2026 serán: el belga Cian Uijtdebroeks (fichaje estrella del Movistar y ex VISMA), los españoles Mikel Landa (Soudal) y Marc Soler (UAE), los italianos Giulio Pelizzari (Bora) y Antonio Tiberi (Bahrain), el francés Paul Magnier (Soudal) y el danés Magnus Cort (Uno-X).