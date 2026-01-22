Tres clásicas ciclistas en la Comunitat Valenciana en apenas tres días

La temporada ciclista da el pistoletazo de salida en España con tres clásicas en la Comunitat Valenciana, en todas ellas con presencia del potente Burgos Burpellet BH, un UCI ProTeam que se desplazará hasta la costa mediterránea tras haber completado su última concentración en Benalmádena. Este triplete de carreras comenzará el viernes con la Clàssica Camp de Morvedre, continuará el sábado con el Gran Premio Castellón y se cerrará el domingo con la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València. Citas con recorridos variados para escaladores, puncheurs o velocistas en las que los ciclistas morados ya subieron al podio la pasada temporada. Además, estas competiciones permitirán ver en acción a tres de los fichajes del equipo burgalés: Jesús Herrada, César Macías y Lorenzo Quartucci.

Clàssica Camp de Morvedre

La primera de las carreras de un día será la Clàssica Camp de Morvedre, que recorre dicha comarca valenciana en un trazado de 163 kilómetros con salida y llegada en Estivella. En esta segunda edición se añade más dureza, al incorporar un tercer ascenso al Alto del Garbí (9 km al 5%), siempre desde la vertiente de La Frontera, que cuenta con dos kilómetros al 11% de desnivel medio. El primer paso se afrontará en el kilómetro 40 de carrera, mientras que los dos siguientes serán más decisivos, coronándose el último de ellos a 19 kilómetros de meta. En 2025, Sergio Chumil estrenó su temporada en esta carrera subiendo al tercer escalón del podio.

Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón

El sábado se disputará la Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón, que en su tercera edición repite el mismo recorrido del año pasado. Serán 172 los kilómetros que separen Castellón de Onda, incluyendo tres puertos de montaña para endurecer la prueba. De salida se ascenderá el Alto de la Coma, lo que ayudará a formar la fuga, y tras la primera hora de carrera se llegará al Alto de la Serratella. Desde Albocàsser se retornará hacia el sur, buscando la meta en Onda previo paso por el Collado de Ayódar, cuya cima se alcanza a solo 11 kilómetros de la meta. El año pasado el Burgos Burpellet BH también subió al podio en esta carrera, gracias a la segunda posición conseguida por Eric Fagúndez.

José Manuel Díaz, durante la reciente concentración en Benalmádena. / Yago Urrutia / Burgos Burpellet BH

Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València

Finalmente, el domingo tendrá lugar la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València, que esta ocasión podría beneficiar más a los hombres rápidos. La carrera partirá desde La Nucía y afrontará su parte más montañosa en la primera mitad del recorrido. El Coll de Rates (14 km al 4%) y el Alto de Beinarrés (5 km al 4%) supondrán los principales obstáculos en una larga jornada de 199 kilómetros, una distancia nada desdeñable, especialmente a comienzos de temporada. Sin embargo, los 70 kilómetros finales son absolutamente llanos, lo que favorecerá una llegada al sprint, siempre que no haga acto de presencia el viento desde la costa. Fagúndez también fue el mejor morado en 2025, con una undécima posición.

Noticias relacionadas

Los 12 elegidos por el Burgos Burpellet BH

Para este bloque de carreras en la Comunitat Valenciana, el Burgos Burpellet BH desplaza desde Benalmándena a un grupo de 12 ciclistas. En la Clàssica Camp de Morvedre debutarán como morados dos de los nuevos fichajes de esta temporada: Lorenzo Quartucci y Jesús Herrada, que tomarán la salida junto a José Luis Faura, Sergio Chumil, Eric Fagúndez, José Manuel Díaz y Carlos García Pierna, conformando un potente bloque de escaladores. En la Ruta de la Cerámica, el único cambio en la alineación será la entrada de Daniel Cavia en lugar de Faura. De cara a la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, Fagúndez y Quartucci completan el triplete, junto al propio Cavia y a otros cuatro hombres rápidos como Tomoya Koyama, Vojtech Kmínek, Rodrigo Álvarez y el debutante César Macías.