El mejor ciclismo se da cita este domingo en las calles de València

El ciclismo será uno de los deportes protagonistas en este inicio de año en la ciudad de València. La primera gran cita llega este domingo 25 de enero con la 42ª edición de La Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València 2026, una prueba que estrena recorrido y que saldrá desde la localidad de La Nucía para acabar en las calles de la capital del Turia. La Avenida de Francia será la meta de una prueba que vuelve a traer a territorio valenciano al ciclismo profesional de alto nivel.

Además de la Clàssica Comunitat Valenciana, la ciudad de València prepara ya la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premio Banc Sabadell que finalizará en la Marina el 8 de febrero acogiendo la etapa final y también la Volta Féminas.

Cartel de la Clàssica / SD

Desde la Nucía hasta València

Pero antes, el turno es para la Clàssica que promete fuertes emociones. La prueba, que abrirá el calendario ciclista profesional en Europa, partirá desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia, donde a partir de las 11:00 horas tendrá lugar la presentación de equipos, y finalizará en la Avenida de Francia de València, con llegada prevista alrededor de las 17:00 horas.

El trazado de esta edición incorpora importantes novedades y promete una carrera selectiva antes del tramo final en la capital del Turia. La prueba unirá La Nucia y València a lo largo de 199.5 kilómetros donde los ciclistas más rápidos del pelotón tendrán la oportunidad de llevarse la victoria final y el primer gran sprint del año en suelo europeo.

Gran nivel en el pelotón

El pelotón contará con un gran nivel de ciclistas que verán en la capital valenciana la oportunidad de conseguir su primera victoria de la temporada. Entre los grandes nombres de la lista provisional se encuentran: las estrellas internacionales Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), antiguos ganadores de la prueba. Junto a ellos estarán el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Iván García Cortina (Movistar Team) y Bryan Coquard (Cofidis Team)

También estarán en la salida desde La Nucia corredores de la talla de Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta) o Héctor Álvarez (Lidl - Trek), ambos valencianos y con buenas opciones si la carrera se decide al sprint. Un total de 18 equipos formarán el pelotón de la Clàssica CV 1969, de ellos hasta 6 de categoría UCI World Team.

Una cita de gran nivel / sd

El recorrido

Tras salir de La Nucia y ascender el mítico Coll de Rates, con 14 kilómetros de ascensión al 4,6% de desnivel medio, los ciclistas afrontarán un terreno ‘rompepiernas’ sin apenas un metro llano antes de subir el Alto de Beniarrés, de casi 5 kilómetros de subida y con pendientes que alcanzan el 11%, y que a buen seguro terminará de romper la carrera y consolidará una fuga de calidad.

Horarios

La Ciudad Deportiva Camilo Cano verá partir al pelotón, el domingo 25 de enero, a las 12:15 horas. Desde las 11:00h, tendrá lugar la presentación de equipos con el control de firmas, donde los corredores atenderán a la prensa y a todos los aficionados presentes en La Nucía. Se espera que la prueba termine alrededor de las 17:15 en la Avenida de Francia de València. Durante la jornada, el público asistente podrá seguir la carrera en pantalla gigante en la zona de meta, además de disfrutar de actividades de animación y de los espacios habilitados por los patrocinadores del evento.

Noticias relacionadas

Historia Revivida y Ciclismo de Alto Nivel

Esta prueba es un emotivo homenaje a la tradición, recuperando la esencia de la antigua "Gran Premio de València" que se disputó por última vez en 1983. Desde su exitosa recuperación, se ha consolidado como la carrera que da el pistoletazo de salida a la temporada ciclista europea de carretera. Celebrada habitualmente en enero, la Clàssica es la primera prueba del calendario UCI Europa Tour, atrayendo a equipos y ciclistas de renombre mundial.