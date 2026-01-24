Importantes cortes de tráfico este domingo en València por la Clàssica Comunitat Valenciana

València volverá a ser escenario del ciclismo profesional con la celebración de la 42ª edición de La Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 2026, que se disputará este domingo, 25 de enero, y que estrenará un recorrido inédito entre La Nucia y la ciudad de València. La prueba, que abrirá el calendario ciclista profesional en Europa, partirá desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia, donde a partir de las 11:00 horas tendrá lugar la presentación de equipos, y finalizará en la avenida de França de València, con llegada prevista entre las 16:30 y las 18:00 horas.

València acoge la meta / Ayuntamiento de València

Dispositivo especial en València

Por ello, la Policía Local ha previsto un dispositivo especial para este domingo. La zona de meta, ubicada en la avenida de França, entre Pintor Maella y la plaza de Europa, permanecerá cortada a la circulación entre las 08:00 y las 21:00 horas del domingo. Del mismo modo, está prohibido estacionar desde las 22:00 horas del sábado y hasta las 20:00 horas del domingo, en los dos sentidos del tramo indicado de la avenida de França.

Un circuito inédito

El trazado de esta edición incorpora importantes novedades y promete una carrera selectiva antes del tramo final en la capital del Turia. La Clàssica Comunitat Valenciana 1969 contará con una participación de primer nivel, con la presencia de seis equipos UCI World Tour y corredores destacados del pelotón internacional y nacional, consolidándose como una de las citas más relevantes del inicio de la temporada ciclista. Durante la jornada, el público asistente podrá seguir la carrera en pantalla gigante en la zona de meta, además de disfrutar de actividades de animación y de los espacios habilitados por los patrocinadores.