CICLISMO
El neerlandés Dylan Groenewegen repite victoria en València
El ciclista de Unibet Rose Rockets ya se impuso en la edición de 2024 y vuelve a imponerse al sprint tras una etapa de casi 200 kilómetros
La etapa estuvo marcada por el viento entre La Nucía y València, donde se la jugaron al sprint un grupo de 17 corredores escapados
Agencias / EFE
El ciclista neerlandés Dylan Groenewege (Unibet Rose Rockets) logró la victoria al sprint este domingo en la 42 edición de la Clàssica Comunitat Valenciana 1969, de 199,5 kilómetros de recorrido entre las localidades de La Nucía (Alicante) y Valencia.
Groenewegen, ganador de la edición de 2024, también con llegada en Valencia, se impuso en la recta de llegada dentro de un grupo de 17 corredores que se había marchado del pelotón a pocos kilómetros de la línea de llegada con un tiempo de 04:46:09.
Podio de lujo
La segunda posición fue para otro de los favoritos, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), y la tercera para su compatriota Emilien Jeanniere (Team TotalEnergies).
La etapa estuvo marcada por el viento y la escapada de Enzo Leijnse (Anicolor) y Samuele Zoccarato (MBH), que lideraron la carrera durante gran parte de la misma y llegaron a disponer de una ventaja de más de cuatro minutos.
Los dos escapados fueron atrapados por el grupo a 36 kilómetros de meta. Poco después llegaron los abanicos que favorecieron el corte del grupo que finalmente se jugó la victoria en las calles de València.
