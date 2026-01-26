Felipe Orts liderará la selección española en el Mundial de Ciclocross

La Selección Española de ciclocross disputará este fin de semana en Hulst (Países Bajos) un Campeonato del Mundo de la modalidad que se antoja ilusionante para el combinado nacional capitaneado un año más por el mejor ciclocrossista español de siempre, Felipe Orts.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, contará en la gran cita del año con un total de 13 ciclocrossistas. Felipe Orts, Kevin Suárez, Mario Junquera, Sofía Rodríguez y Lucía González serán los representantes nacionales en la categoría élite, mientras que Raúl Mira y Lorena Patiño competirán en las carreras sub23. En las pruebas júnior el equipo nacional contará con una de sus mejores selecciones de siempre. Benjamín Noval, Raúl López, Martín Fernández, Mirari Gotxi, Aitana Gutiérrez y Carla Bañuls conformarán la escuadra española.

Felipe Orts, la gran baza

El alicantino Felipe Orts volverá a ser la gran esperanza nacional de cara a los puestos de honor. El alicantino, como viene siendo habitual cada temporada, ha vuelto a elevar su nivel un punto más este curso, situándose entre los mejores cada fin de semana, cosechando además unas últimas semanas de resultados extraordinarios. Orts fue capaz de subir al podio en la Copa del Mundo de Benidorm, y este pasado fin de semana expuso su gran golpe de pedal de cara a la cita por el arcoíris concluyendo 5º y 6º en las dos últimas Copas del Mundo celebradas en Maasmachelen y Hoogerheide; unos resultados que invitan a soñar con algo grande en el Mundial.

Otra de las firmes opciones de medalla para la Selección Española residirá en lo que pueda hacer Benjamín Noval. El sensacional talento asturiano, 4º el año pasado en su primer Mundial, llega a Hulst tras ser tercero en Hoogerheide, y tratará de pelear por un arcoíris que ha acariciado en 2025 tanto en ciclocross como en carretera.

En categoría élite, la escuadra nacional contará también con la experiencia de los habituales Kevin Suárez, que se despedirá del ciclocross tras el Mundial y con una dilatada trayectoria entre los mejores especialistas del mundo; Mario Junquera, tercero en el Campeonato de España, o las últimas campeonas nacionales y grandes dominadoras de la disciplina, Sofía Rodríguez y Lucía González.

Un bloque sólido

Además, la Selección Española llega con un sólido bloque de ciclistas júnior en gran progresión como Raúl López, Martín Fernández, la campeona de España Mirari Gotxi, la ciclista de primer año Carla Bañuls o Aitana Gutiérrez, 10ª en Benidorm y 12ª en Hoogerheide.

Los campeones de España sub23 Raúl Mira, que acude tras una magnífica temporada, y Lorena Patiño, que afronta su primer Mundial como sub23, tratarán también de poner la guinda a una fabulosa campaña invernal.

Programa

El programa de competición se desarrollará de viernes a domingo. El viernes a las 13:35 se disputará el Team Relay por selecciones nacionales; el sábado tendrán lugar las pruebas júnior femenina (11:05 h.), sub23 masculina (13:10 h.) y élite femenina (15:10 h.). El domingo se disputarán las pruebas júnior masculina (11:05 h.), sub23 femenina (13:10 h.) y élite masculina (15:10 h.).