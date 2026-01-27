Sebastián Mora, Alejandro Martínez y Héctor Álvarez, convocados para el Europeo de Pista

Sebastián Mora, natural de Castellón, y los alicantinos Alejandro Martínez ChorroHéctor Álvarez figuran en la relación de 13 ciclistas seleccionados para defender los colores de España en los Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, que se celebrarán en Konya (Turquía) entre el 1 y el 5 de febrero.

La cita continental supone el primer gran desafío internacional del calendario de 2026 para el combinado nacional, que afronta este objetivo tras un intenso trabajo previo. Los corredores han completado su puesta a punto a través de varias concentraciones en Valencia, combinadas con participación en competiciones profesionales de carretera durante las últimas semanas.

Sebastián Mora y Héctor Álvarez, dos generaciones de pistars valencianos, y ambos integrantes del Proyecto FER impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, además de competir en las pruebas individuales, formarán pareja en la competición de madison.

Triple presencia valenciana

Sebastián Mora, Alejandro Martínez Chorro y Héctor Álvarez representan tres perfiles distintos dentro de la selección española de ciclismo en pista, unidos por una presencia continuada en las principales citas internacionales del calendario.

Sebastián Mora es uno de los referentes del combinado nacional en pruebas de fondo. El ciclista castellonense ha sido habitual en Campeonatos de Europa, Mundiales y Juegos Olímpicos, con participaciones destacadas en disciplinas como la madison y la persecución por equipos. Su trayectoria con la selección se caracteriza por la regularidad en grandes competiciones y por su papel de líder dentro del grupo de fondistas en el ciclo olímpico más reciente.

Alejandro Martínez Chorro se ha consolidado como una de las piezas fijas del bloque de velocidad. El alicantino ha defendido a España en campeonatos continentales y pruebas de la Copa de las Naciones, tanto en velocidad individual como en velocidad por equipos, convirtiéndose en uno de los especialistas nacionales en esta disciplina durante las últimas temporadas.

Por su parte, Héctor Álvarez forma parte de la nueva generación del ciclismo en pista español. Integrado en el grupo de fondo, ha ido ganando presencia en convocatorias internacionales, participando en Europeos y concentraciones de alto nivel, y afianzándose como un corredor de proyección dentro del equipo nacional absoluto.

El equipo español estará dirigido en Konya por el seleccionador nacional, Juan Peralta, junto al coordinador de pista, Javier Zahonero, al frente de un grupo equilibrado entre especialistas de velocidad y fondo.

En el apartado de velocistas, la selección contará con Helena Casas, Alejandro Martínez, Esteban Sánchez y Pepe Moreno. Por su parte, el bloque de fondistas estará integrado por Izzy Escalera, Eva Anguela, Laura Rodríguez, Álvaro Navas, Beñat Garaiar, Joan Martí Bennassar, Eñaut Urkaregi, además de Sebastián Mora y Héctor Álvarez.

Han preparado la cita en València

Con la intención de llegar en la mejor condición, los integrantes del combinado nacional han realizado una cuidada preparación mediante concentraciones en Valencia, con sesiones de entrenamiento en el Velódromo Luis Puig, además de sumar valiosos días de competición en pruebas profesionales de carretera en las últimas fechas.

Competiciones masculinas:

· Velocidad Individual: Alejandro Martínez y Esteban Sánchez

· Keirin: Alejandro Martínez y Esteban Sánchez

· Velocidad por Equipos: Esteban Sánchez, Alejandro Martínez y Pepe Moreno

· Km CRI: Pepe Moreno

· Persecución por equipos: Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Eñaut Urkaregi, Héctor Álvarez y Joan Martí Bennassar

· Persecución Individual: Joan Martí Bennassar y Eñaut Urkaregi

· Puntos: Héctor Álvarez

· Scratch: Héctor Álvarez

· Madison: Sebastián Mora y Héctor Álvarez

· Omnium: Sebastián Mora

· Eliminación: Sebastián Mora

Competiciones femeninas:

· Velocidad Individual: Helena Casas

· Keirin: Helena Casas

· Km CRI: Helena Casas

· Persecución Individual: Izzy Escalera

· Puntos: Laura Rodríguez

· Scratch: Eva Anguela

· Madison: Eva Anguela e Izzy Escalera

· Omnium: Eva Anguela

· Eliminación: Izzy Escalera